亞洲最具影響力的聲音社群品牌KKBOX年度盛會「第17屆KKBOX音樂風雲榜」26日在台北流行音樂中心盛大登場，中華電信Hami Video、MOD多視角直播第17屆KKBOX音樂風雲榜，觀看現場直播的人次超過平時總觀賞人數的1.8倍，締造收視盛況。

四個視角中除了主視角外，以「特寫畫面」視角最受歡迎。中華電信以領先的5G優勢技術，結合新生代創作樂團告五人，打造5G全息異地共演，讓身處另一現場的樂團主唱雲安，以1:1真人比例於風雲榜舞台上與團員共同演出經典歌曲〈在這座城市遺失了你〉，呈現Live合唱與合奏共演，令現場觀眾同享視覺與聽覺的極致雙重饗宴。

中華電信MOD與Hami Video以多視角方式直播第17屆KKBOX音樂風雲榜，除直播主視角之外，自由切換「特寫畫面」、「重點畫面」及「後台聯訪」四組畫面，豐富的觀賞角度提供粉絲即時掌握偶像演出的每個精采瞬間。

中華電信MOD預計於4月初提供民眾免費隨選隨看，輕鬆回顧中華電信5G全息投影異地共演的精彩片段。

中華電信表示，HamiVideo/MOD多視角係指「轉播畫面」（主視角）、「重點畫面」（歌手或整組表演團體）、「特寫畫面」（表演者特寫）及「後台聯訪」等四個視角。