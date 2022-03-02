台南一中迎接百年校慶，今天揭曉第15屆校友傑出成就獎得獎名單，多名獲選的傑出校友現身分享獲獎心情。(曹婷婷攝)

台南一中迎百年校慶，今天揭曉第15屆傑出校友名單，包括疫苗接種推手、傳染病防治專家也是台大醫學院副教授李秉穎等12人獲此殊榮。全球前5名汽車扣件大廠恒耀關係企業董事長吳榮彬分享獲獎心情，感謝南一中栽培，他打趣，母校給予的養分受用不盡，「這麼好的學校只讀3年太可惜，所以我讀4年。」

台南一中校友傑出成就獎自1995年開辦以來，迄今共有163名得主，過去14屆皆由台南市台南一中校友總會主辦，今年首次由學校主辦。今由校長廖財固與傑出校友代表魏燦文、校友獎學基金會董事長卓永崇等人共同揭曉第15屆「校友傑出成就獎」名單，獲獎者包括大型企業董事長、醫學中心院長、防疫國家隊成員、建築師等12人。

「百年校慶獲選傑出校友，是莫大光榮。」成功大學醫學院生理所特聘教授湯銘哲說，南一中培育過總統、接近諾貝爾得獎的學者、政治家及各行各業打拚的人，特別的是，還培育出全台各高中都沒有的大導演李安，這是因為南一中非常有文化。

廖財固表示，南一中傑出校友分為7大類，包括經建科技、學術教育、社會服務、藝文體育、專業服務、企業經營、綜合類，獲獎校展現南一中培育多元人才的特色，也是典範學習的最佳實踐。

今年獲獎者為台灣中油公司總經理兼代董事長李順欽、環天世通集團董事長鄭賢隆、學者李弘祺、林口長庚紀念醫院整形外科系教授鄭明輝、國內疫苗接種推手與傳染病防治專家也是台灣大學醫學院副教授李秉穎、建築師葉世宗、新竹台大分院院長余忠仁、成大醫院院長沈孟儒、佳世達科技股份有限公司董事長暨執行長陳其宏、超捷集團董事長蔡登俊、成功大學醫學院生理所特聘教授湯銘哲、全球前5名汽車扣件大廠恒耀關係企業董事長吳榮彬。