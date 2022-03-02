為維護金融市場秩序，防範犯罪於未然，金管會兵分五路。金管會指2日出，金管會2021年就修法拉高檢舉獎金核發標準，獎金最高可到400萬元，另外也與內政部警政署刑事警察局合作、設置「受理民眾檢舉與陳情」網頁、要求金融機構建立檢舉制度（含揭弊專線）提供檢舉管道、透過業務活動廣向民眾宣導金融違法檢舉制度等多管齊下。

為鼓勵民眾檢舉不法，金管會也端牛肉。金管會表示，2021年1月11日修正「金融監督管理委員會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點」，將檢舉獎金提高為修正前的5倍、10倍不等。其中金額最高可到400萬元，條件是經金管會查明後核處受檢舉之涉案金融業者或人員罰鍰「新臺幣1千萬元」以上，或因涉刑事責任而依程序移送法務部偵辦調查並經法院判決「3年以上有期徒刑」的確定案件。而金融違法情節相對輕微案件，例如：經行政裁處20萬元以上而不到1百萬元罰鍰者，每件檢舉獎金亦有5萬元（提高為修正前5倍）。

另外，金管會也已設置「受理民眾檢舉與陳情」網頁。金管會全球資訊網「便民服務」之「受理民眾檢舉與陳情」網頁，已揭示檢舉金融違法案件獎勵要點規定、檢舉信箱及檢舉電話等資訊，鼓勵及便利掌握違法事證之民眾舉發不法。

金管會也與內政部警政署刑事警察局合作。為發揮跨部會資源整合綜效，金管會已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，並請該局於辦理反詐騙業務時，一併向民眾宣導可依上開獎勵要點檢舉金融違法案件。

金管會也要求金融機構建立檢舉制度（含揭弊專線）提供檢舉管道。提供檢舉人保護機制，鼓勵知情員工舉發，以防微杜漸，健全金融業誠信經營文化。

金管會表示，也會透過業務活動廣向民眾宣導金融違法檢舉制度。金管會於辦理金融知識或其他業務推廣教育活動時，一併向參與民眾宣導，請民眾多加利用檢舉金融違法之制度。

金管會強調，為防範濫行檢舉、掌握檢舉情資真實性，民眾必須以真實姓名檢舉並檢附具體事證。金管會對於檢舉人之姓名、年齡、住居所及身分等足資辨別其特徵資料，會依法令規定保密，並禁止提供第三人閱覽或抄錄。

金管會指出，對金融違法案件檢舉的獎勵主要針對「尚未被發覺的違法案件」，但檢舉人在金管會查覺金融違法案件後，若透過「受理民眾檢舉與陳情」網頁等方式，提供事證，經金管會審核認定對於釐清案情或破案有重大幫助者，仍得酌給獎金，以鼓勵民眾檢舉。

金管會指出，希望民眾善用金融違法案件檢舉制度，以協助維護金融市場秩序。