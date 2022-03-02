勞動部勞動力發展署為鼓勵中高齡者及高齡者與年輕世代在職場中共事合作及經驗傳承，舉辦110年世代合作績優單位表揚及提案競賽獎勵活動並於2日公布獲獎名單，計有5家績優單位及20組提案創意團隊，頒發獎金達新台幣200萬元。

勞動部勞動力發展署舉辦「世代合作績優單位表揚及提案競賽獎勵活動」，是希望透過中高齡與高齡世代分享與傳授富有經驗的知識或技巧，除了引導青年世代前瞻性的思考，以觀察力為始、同理心為中介，進而發揮與實踐創意力來促成混齡世代合作共事模式，或研提好的點子來改善高齡社會裡所觀察到的問題或困難。

本屆活動分為績優單位組及提案競賽組等2組，吸引高達147組事業單位與團隊報名，在歷時2個多月的評選作業，經過資格審查、初選、複選重重關卡，決選出「績優單位組」5家事業單位各獲得獎座與獎金20萬元，及「提案競賽組」20組獲獎單位（團隊）各獲得獎狀與獎金5萬元，獲獎單位個個展現出『青的積極與意願』與『銀的經驗與智慧』，讓有形的技能加上無形的互動與溫度，展現於職場團結合作，呈現出其共融價值。

今年從競賽中脫穎而出的績優單位組獲獎單位之一「中國端子電業股份有限公司」為傳承產業的隱形技術與促進青銀世代協作，以核心職能提升與精實管理方式促成世代合作，透過職能盤點、講師培訓，輔助中高齡夥伴善用教學技巧，在面對傳承時不僅「會做」更「會說」，並透過訓練與實作輔導，藉由產品試作製程的改善，展現世代共融互助之成果。

「台普工業股份有限公司」推動二代接班人計畫並導入人才發展品質管理系統（TTQS），連結各部門職能評估工具與工作設計，增加企業未來在人才的招募與人力資源創造更大的彈性與應用，除了提供宏觀、優質和多元之教育機會，加強員工持續受聘的專業能力外並醞釀著企業內部世代交替，合作共融的新文化，讓企業邁向永續經營的穩固根基。提案競賽組獲獎學生團隊之一「士參貳壹林」提出「八芝蘭的記憶拼圖——口述與導覽」計畫，透過「士林舊街文史口述及導覽」，以耆老口述、文史定點解說及路線導覽，推動青銀共創及活躍老化思維，並規劃與士林地區各級學校合作，帶領學生實地踏查，深化地方情感連結與認同，傳承士林的歷史精神！勞動部勞動力發展署表示，隨著國內少子高齡化、人口結構改變的趨勢，促進中高齡與高齡者就業議題越來越重要，推動青銀世代合作為「中高齡者及高齡者就業促進法」之重點措施之一，強化中高齡者及高齡者與不同世代之間，在職場裡透過人才培育、工作分享、能力互補或互為導師等共事模式，共同創造混齡世代合作之職場價值。

另外，透過本項活動建立標竿楷模案例，引領企業更加重視中高齡者及高齡者的智慧及專業技能的優勢，鼓勵他們續留職場傳承寶貴經驗，創造青銀人力共融的勞動職場環境，為組織增加豐沛的人力質量及永續的經營發展。本屆得獎作品，歡迎至活動官網（http://gc2021.nasme.org.tw），瞭解更多優良獲獎單位（團隊）作品。