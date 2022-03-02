食品大廠大成（1210）擴張動作不斷，嘉義馬稠後新廠最近才剛完工陸續投產，大成2日再宣布投下6.8億元，成功標下馬稠後工業園區另一塊13217坪土地，為下一步的二期擴建預做準備。

大成去年11月公告，董事會通過投標嘉義馬稠後工業園區土地，今天正式宣布得標，大成投下6.8億元，再取得13217坪土地，將做為營業使用。

在此之前，大成2019年初就宣布大手筆投資24億元（包含土地），在嘉義馬稠後興建全新食品工廠，占地8800坪，創下國內最大食品加工廠的規模紀錄，大成馬稠後新廠去年底才剛完工，今年以來開始陸續投產，公司迫不及待再取得更大腹地，為接下來的二期擴建預做準備。

對此，大成主管表示，2日新標得的土地，確實是為了未來擴廠做準備，但才剛得標，接下來還要規劃，暫時沒有時間表，詳細的投資金額也還無法確定。

大成馬稠後新廠主要鎖定雞、豬加工八大類產品，包括雞塊、鹽酥雞等零食小點類；舒迷雞胸肉等運動蛋白補給品類；雞精等運動營養液；膠原蛋白液；養生食補系列；台灣特色伴手禮；鍋物料類；拌麵醬料包等，未來一期廠如果全能生產，估計可為公司帶進約40億元的年營收貢獻。

大成主管表示，由於疫情關係，國外技師來台不便；加上部分設備從舊廠搬遷過來，會有一段空窗期；另外新產線、新產品剛導入也需要一段時間磨合，馬稠後廠的投產進度有比原先預期稍微慢一些，不過目前產能開動率已來到五成，且持續拉升中，預計第二季起，馬稠後新廠對於公司營運將可帶來較顯著的貢獻。

大成去年營收1016億元，年增率高達26.2％，年營收首度闖破千億元大關，創歷史新高。今年以來再延續動能，元月營收99.56億元，年增率達17.4％。