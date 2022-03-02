看準小家庭的「輕自煮」生活型態，小家庭、單身族在家開伙成常態，也偏好常溫保存、獨立包裝的產品，家樂福推出「泡麵大賞」活動，以奢華系、蔬食系、韓國系為主題，提供超過400項泡麵商品。即起至3月8日，購買泡麵、常溫麵條、米粉等系列商品，單筆滿299元，再加碼贈20元現金折價券。

家樂福表示，去年素食泡麵系列成長超過1成，例如淨斯素食香積麵系列、維力素飄香系列、秋麻醬素食香拌麵等，都成為蔬食族的多樣選擇，而韓國泡麵也成長超過2成，例如最新推出就引爆話題的「辛炒麵」等，多樣選擇讓民眾在家自煮省時省力。

家樂福大瑪韓式辣激素食麵。單入特價69元。（家樂福提供）

家樂福調查去年購買數據，其中異國泡麵的熱銷前5名中，韓國泡麵就全拿，分別是農心辛拉麵、農心爽口海鮮烏龍麵、韓式小雞麵、農心辛辣白菜風味拉麵，及不倒翁起司拉麵，可見台灣人對韓國泡麵的喜愛程度。本次家樂福再引進韓國人氣商品「農心辛炒麵」，把辛拉麵變身無湯版炒麵，並加入辛字魚板，多層次辣度超過癮，4入特價199元；其他熱銷韓國泡麵如不倒翁系列、八道Paldo系列、韓國火辣激鐵板炒麵系列等等，也同享促銷價。