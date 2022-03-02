環保署鼓勵民眾汰換老舊機車，補助民眾每輛2千元和回收獎勵金300元，科技部新竹科學園區管理局最近宣布今年加碼補助，一般民眾每輛機車補助1000元、低收入戶2000元，淘汰補助總額最高可領4300元，苗栗縣政府環境保護局指出，苗栗補助經費高達3百萬元，鼓勵縣民把握加碼補助機會。

苗栗縣環保局表示，環保署109年起鼓勵民眾淘汰96年6月30日前出廠的老舊機車，迄今已淘汰將近120萬輛，科管局今年加碼擴大補助，補助對象為設籍苗栗縣、新竹縣、市民眾，11月30日前完成報廢，就可向當地環保局提出申請，加上環保署原有補助，淘汰補助最高可領4300元。

環保局指出，苗栗縣平均每年汰舊換新的老舊機車約6000到8000輛，其中苗栗縣加碼補助金額有3百萬元，可提供一般民眾汰換老舊車輛補助約3000輛，這次加碼補助將到額度用罄或12月10日止，提醒民眾把握機會。

黃姓苗栗市民說，他家有一輛16年歷史的古董級老機車，平時沒什麼人在騎，偶爾家中長輩要訪友時會騎一下，老早就想幫長輩換車，這次有補助加碼，他會盡快去申請，換一輛安全又省油的新車。

苗栗縣府環保局長陳華盛表示，老舊機車不僅排放空氣汙染物比較多，還常常需要維修，不敷成本又有汙染問題，呼籲車主盡早汰換。另外，提醒民眾苗栗縣不再寄發機車排氣定期檢驗明信片通知，改由簡訊通知，民眾車輛出廠滿5年，在發照月份前後一個月內，前往各地排氣檢驗站完成檢驗，避免受罰。