迷因來襲！文大廣告首創唯一迷因梗歌

【愛傳媒特約記者吳思賢報導】現代生活處處是迷因，人人皆沉浸於這迷因海中。

中國文化大學廣告學系33屆畢業展「解迷因MEMEsight」，藉由自創曲「迷因海MEME OCEAN」傳遞迷因一直都蘊藏在我們的生活周遭，而這個世界就是一個迷因海的理念。透過歌詞中的三大迷因梗「鮭魚之亂」、「看好了世界，臺灣只示範一次」以及「DUCK不必」搭配搞怪的MV風格、洗腦的曲風，以及簡單有記憶點的舞蹈，成功稱霸各大媒體平台。

迷因歌曲創作者李明璇表示，歌曲的風格活潑動感，是為求貼合迷因頑皮，沒有任何形式及不受拘束的特性。因此，不管是在歌曲的旋律上，又或是歌詞的創作方向，我們都是以熱情奔放、自由自在的意象，去具體呈現出整首歌曲主要的風格。這樣的創作，不僅是想讓大家感覺我們的歌曲如同迷因一樣帶給人歡樂，也順帶以不呆板的方式去帶領聽眾反思及學習，如何探究迷因，如何保持探究所有事物真理的心態。

迷因MV發想人張珈綾表示，「迷因」的出現往往是無法預期的突發性竄出，並且有如資訊「海」的方式遍佈在我們的生活當中。片中兩位主角從開始的無法識別，到真正意識四位「迷因小精靈」的存在，是想透過此劇情，傳遞迷因與人類一直共存在同一個世界上，就像病毒般，滲透了我們的日常！

張珈綾也表示，MV中的畫面從大街、公車站、市府廣場，到即將舉辦畢業展的新光三越A9廣場，也帶出生活中處處是迷因的現象。為此我們還特別結合前陣子非常火紅的迷因「斷頭水母-歸剛欸」以及「咖哩拌飯」來增添此次的年度歌曲MV的完整度。

文大廣告系系主任鈕則勳指出，為畢業展製作MV已經成為文化廣告系年度盛事，由同學們親自譜曲填詞，將年度主軸完整的置入MV中，不但能藉由音樂與主軸結合，讓聽眾更了解年度主題的意義之外，更能增加傳輸的速度，讓人更容易注意到新的行銷現象。

鈕則勳也提到，如今年畢業展主軸是「解迷因」，MV中就有許多耳熟能詳的迷因梗，都能讓聽眾會心一笑，一起沈浸在迷因海中體會數位時代的新傳播現象，相信網路上的點擊量，可在前幾屆MV的基礎上，再創高峰。

中國文化大學廣告學系第33屆「解迷因MEMEsight」，從去年七月至今推出了許多與迷因相關的行銷宣傳活動，帶領大家從迷因的由來、迷因現象的流行，到可運用的範圍一一剖析。本次展場中也特別新增迷因互動區，讓大家能在展場中，創作出屬於自己獨一無二的迷因。本次畢業展將於3/18（五）-3/20（日）在新光三越信義新天地A9九樓宴會展覽館盛大開幕。因應疫情的關係，在展覽期間會加強防疫工作，敬請民眾安心觀展，一同「解迷因MEMEsight」解懷剖心，洞悉迷因！