家住彰化、菸齡達30年的陳姓男子，曾經1天要抽3包菸，日前卻出現喘不停、發不出聲音的情況，他以為是氣喘，但就醫治療都未有明顯改善，後來意外發現竟罹患肺癌中的癌王「小細胞肺癌」，醫師判定他僅剩4個月壽命，但陳男不放棄，努力配合醫師治療、對抗病魔，至今已順利存活近2年。

57歲、從事庭園造景工作的陳男說，他從未想過自己竟會罹患肺癌中最難纏的「癌王」，當被醫師宣判僅剩4個月壽命、要做好交代後事的準備，真的無法接受，但幾經思考後，仍不甘心屈服於病魔，決定配合醫師治療，尋找自己的生機。

陳男發現罹癌初期曾接受2次化療，但病況未好轉，且癌細胞還轉移到喉嚨、導致聲音沙啞，決定轉診至烏日林新醫院，胸腔內科醫師許人文表示，經徹底了解陳男的狀況，為他量身擬定個人化抗癌治療方式，歷經長達1年半，前後共13次化療、30次放療後，病況恢復平穩。

許人文說，在治療過程中，陳男一度因肺部兩側受細菌感染、不得不暫停化療，也曾因藥物的副作用導致他白血球嚴重低下、差點因敗血病死亡，但他堅持不退縮，一步步打敗病魔；待陳男病況稍好轉且癌細胞縮小，經正子電腦斷層掃描發現其左上肺及轉移到頸部淋巴等處的癌細胞都已消失，跨出抗癌成功第一步。

許人文強調，小細胞肺癌的生長速度很快，且有高達5成患者在發現時已出現遠端轉移情

況，手術無法切除乾淨，必須使用化療，但也因復發率高，多數患者在治療數月後面臨死亡威脅。

病情趨於穩定的陳男則開心說，未來將繼續從事最喜愛的庭園造景工作，也要陪伴一路陪他走過抗病之路的女友。

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