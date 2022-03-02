高雄62歲許姓男子患有高血壓卻未按時服藥，日前突然視力模糊，緊急到高雄市立小港醫院就醫後才發現是左側視野缺損，右側枕葉急性缺血性腦梗塞，院方安排頸部動脈超音波後，檢查出是許男右側頸動脈高度狹窄所致，所幸未惡化成腦中風，經手術放置右側頸動脈支架後已痊癒。

腦血管疾病是國人10大死因之一，小港醫院主治醫師李國瑋表示，台灣最常見的腦中風型態約有75％屬於缺血性腦中風，發病主因有三高、心房顫動和顱內或頸動脈狹窄等，其中頸動脈狹窄初期常不會有明顯症狀，隨著血管狹窄惡化，會開始出現頭暈、眼睛黑矇等症狀，若持續惡化可能發生短暫性腦缺血，甚至腦中風。

李國瑋指出，罹患嚴重頸動脈狹窄的病患，除了必須控制飲食、三高、規律運動之外，應視狀況考慮採取血管手術疏通頸動脈狹窄處，頸動脈成型術併支架置放術是近幾年新的治療模式，手術多由心臟內科和放射介入醫師執行，但許男的案例則是由台中榮總介入性腦血管外科主任崔源生、高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫師林子超及小港醫院醫師吳昆翰共同執行，也是首次神經科團隊合作完成。

崔源生指出，頸部動脈支架置放手術是將鋼絲、氣球及支架的導管由鼠蹊部股動脈穿入，沿主動脈到達頸動脈狹窄處，以擴張的氣球撐開狹窄處，再將支架留置固定於血管狹窄處，整體治療時間短、局部麻醉、傷口小恢復快，對年紀大的長輩來說負荷較小。

吳昆翰提醒民眾，血管硬化、阻塞、狹窄都是造成腦中風的主因，缺血腦中風和頸動脈狹窄的關係密不可分，初春天氣變化快速，民眾若有頭暈、四肢無力或麻木等神經症狀需特別留意，有多重心血風險因子的病患，建議定期接受頸動脈血管的評估，追蹤狀況。