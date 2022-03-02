自行車廠再添新兵，專注中高階自行車成車廠明係明（3）日舉行上櫃前業績發表會，明係產品尤以避震車及登山車為大宗，客戶群涵蓋北美、歐洲等世界知名品牌商，舉凡美加避震休閒自行車領導品牌、英國最大自行車通路商與全美最大自行車通路商皆為該公司主要客戶。

法人表示，看準全球節能減碳意識抬頭，歐美市場持續以政策推動自行車代步通勤趨勢，持續帶動高品質、輕量化與高單價的電動自行車強勁成長，明係以堅強研發與組裝實力、專為歐美品牌代工與MIT在地生產策略優勢，相較同業在生產上不易受中美貿易戰與大陸限電政策影響，預估該公司在持續拓展中高階自行車利基型市場下，今年營運穩健看增，整體營運表現值得期待。

隨著自行車休閒旅遊風潮席捲歐美地區，帶動明係中高階自行車／電動自行車業務蓬勃發展，儘管2021年在第二、三季有面臨全球自行車供應鏈關鍵零組件缺料影響，導致延遲出貨，但公司整體2021年度財報依舊表現不俗，繳出累積營收近18億元，YOY32.1％、稅後淨利0.49億元，YOY 91.70％營收獲利雙位數成長表現、EPS 1.85元亦優於2020年的1.04元。

明係成立於民國74年，為台灣少見專注中高階自行車及電動輔助自行車車款之ODM成車廠，其核心產品（營業比重）包括：自行車成車93.40％、其他（車架組、前叉、零組件）6.60％，並以逾36年高精密整車組裝能力與MIT品質生產保證，成為歐美眾多知名中高階自行車品牌長期指定合作伙伴，奠定穩健營運基礎。

看準中彰南地區為全球高階自行車生產重鎮，明係以深耕台灣在地生產之姿、提供客戶從零組件採購到生產組裝完整的整合服務，結合少量多樣、彈性客製化生產營運策略、完整車架開發設計及組裝能力，整合設計三控電機系統（控制系統、電力系統與電機系統），為歐美休閒運動自行車／電動輔助自行車進行專業設計代工，滿足歐美利基型品牌與通路商客戶中高階自行車車款精品化、專屬設計，少量多樣生產之需求。

根據台灣自行車輸出業同業公會資料指出，全球自行車發展重心已從傳統代步型逐漸趨向運動、登山與休閒型態，歐盟與美國分別為台灣電動輔助自行車最大與第二大出口市場，顯見在近年隨著疫情改變通勤習慣與歐美市場明顯帶動下，電動輔助自行車已成為市場布局重點，整體需求仍相當強勁。