嘉義某大學黃姓男學生，不滿謝姓女友要分手，脅迫謝女偕同他到一家旅館，軟禁約11小時，謝女趁機拿回自己的手機，傳LINE向姊姊求救，警方獲報救她脫困，嘉義地方法院依私行拘禁罪判黃男7月徒刑，緩刑4年。全案可上訴。

22歲黃姓男大學生因謝姓女友要分手，去年12月7日中午11時49分許，在某大學的女生宿舍超商碰見謝女要打電話，他上前拿走手機，並阻止謝女離去，揚言「就算妳進去女宿，我還是會把妳抓出來」、「跟我離開，不然摔爛妳的手機」，謝女心生畏懼被迫隨他搭計程車到一家速食店。

在速食店，黃男察覺謝女要用手機傳送訊息，下午1時30分許強行拿走手機，並脅迫謝女步行到隔壁一家旅館，進入房間後，黃男不斷要求復合，謝女拒絕，多次想打開房門離開，不料黃男竟強行將謝女拉回床上，趴在她的身上，摀住她的口、鼻，不准她離去。

直到當天晚上9時許，謝女趁機拿回手機，傳LINE旅館名字及房號給姊姊，並打電話向胞姊求救，謝姊報警，當晚10時30分許員警趕到旅館房間，謝女才脫困。

黃男受檢警偵訊時坦承犯行，被依妨害自由等罪嫌起訴。

法官審酌，黃男僅因不滿分手，不以尊重、溝通方式處理，卻私行拘禁，讓謝女陷入長達約11小時的恐懼、害怕、求助無援情境中，法治觀念薄弱，但考量被告年僅22歲，坦認犯行，當庭向謝女道歉，檢察官建請給予緩刑自新的機會，謝女也同意。

法官依犯私行拘禁罪，判黃男7月有期徒刑、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，接受6場次法治教育，禁止對謝女騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要的聯絡行為。

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