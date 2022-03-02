剛卸下記者、主播職位的柳采葳，正式投入台北市中山、大同區市議員選舉，從當記者發現問題，變成積極幫民眾解決問題的市議員參選人。20幾歲正值花漾年華的柳采葳形容自己是十年磨一劍，同時接下國民黨發言人的職務，發揮監督力量，說對的事、講對的話。

柳采葳特別關心公安問題，以市場為例，傳統市場是市民每天都接觸的地方，很多市場不是違建就是逃生通道很糟糕，市府在面對這種問題的時候視察2、3天，可是之後可能2、3年都不安全，最怕的就是發生火災這種重大公安意外，當選後一件事就會先盤點中山大同的市場，檢視安不安全。

人行安全部分，柳采葳發現在捷運大直站3號出口，有一個很大的三角地帶，這邊的道路設計有待改善、人車爭道，小車禍頻傳，當地居民一直希望有一個紅綠燈。

年輕世代有新觀點，柳采葳說，希望把VR、新創的概念帶到中山商圈、花博公園、赤峰街，如何去深化這塊，創造更多的就業機會，當地的商業發展起來，讓在地的年輕人工作離家近，中山區也可以變成一個更年輕更有活力的區域。

甫卸下媒體工作，馬不停蹄投入選舉、勤跑地方，而迪化街、大稻埕也是柳采葳休假時充電的好去處，尤其是可以一邊吃美食一邊欣賞夕陽河景的碼頭市集。

柳采葳認為，大稻埕碼頭可以再優化，現在的貨櫃市集太小了，可以擴大成一個貨櫃聚落會更好；而迪化街要銜接到大稻埕碼頭的路段，已經沒有什麼商家，其實可以連接起來會更好，希望打造一個有延續性的一條商圈，讓這個有異國風情的碼頭吸引更多人來。

另外，柳采葳也發現，中山區和大同區的年輕父母越來越多，公幼再增加也是很重要的政策。

此外，柳采葳身兼國民黨發言人，粉專大頭貼更新聲援烏克蘭，也對俄烏開戰發表看法，認為台灣應從中汲取教訓、超前部署，後備軍力、動員能量是否足夠，仔細評估戰略、盤點戰力，訂定難民法等相關法制，兩岸關係緊繃，台海兵凶戰危，政府有太多可以作，而非僅是告訴台灣人民不用擔心。

2022年底九合一選舉，首都台北市是兵家必爭之地，各政黨積極布局地方議員選舉，紛紛推出年輕世代參選。國民黨在台北市第四選區中山大同，目前現任3席議員都是男性，新銳主播柳采葳被視為藍營美女刺客，也為該選區注入新血。