基隆市中山區第4條城際快捷公車「1813D台北-基隆」正式開通。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中山區第4條城際快捷公車「1813D台北-基隆」正式開通，是唯一以西岸腹地為主路線，明天早上6點發出第一班車。平日往返48班次、例假日往返32班次，上下尖峰時段發車間距20分鐘，離峰時段平均每小時一班。

中山快捷線由國光客運營運，起迄點分別為基隆與台北車站，市長林右昌今日與立委蔡適應及副議長林沛祥等多位議員共同出席開通儀式。林致詞表示，過去基隆發展多依附港區，近年人口逐漸往外發展，許多大型社區設立在偏遠區域，為解決通勤問題，上任後與台北市長柯文哲商討城際快捷公車等議題，並達成共識，讓基隆市快捷公車進入台北轉運站。

林右昌說，1813D快捷公車路線途經中山二路及經國學院等，預計可以為中山區民眾減少20分鐘通勤時間；至於另3條快捷公車，營運成效顯著，其中2088路線已有1200萬載客人次，1088、1579路線也都有120萬及188萬人次，有效分散市中心區交通壓力。

交通處長蘇先知指出，中山區沿途皆無全日常態性國道客運路線，導致該區民眾需先搭乘本市公車至市區，再轉乘國道公路客運，徒增費時，且周邊有大型社區及大學，為健全北北基生活圈公共運輸發展，規畫中山快捷線，除滿足通勤需求，也提升大台北地區到基隆觀光便利性。

交通處表示，中山快捷線行經基隆中山二路、中華路、文化路、復興路，利用中和路匝道上國道三號，再到台北忠孝東路至台北車站，沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，加強與台北捷運板南線、文湖線、淡水信義線等轉乘班次銜接。

國光客運指出，原1813D 路線從西定市場出發，平日早上僅發2班次，且無返回基隆班次，轉型為中山區快捷公車後，平日往返48班次、例假日往返32班次；往程在國光客運基隆車站二號月台上車，返程則分別在國光客運台北車站二號月台、市府轉運站八號月台上車。