我國開放福島等5縣食品進口後，政府喊出百分之百逐批檢驗為民眾把關，但立委陳椒華今質疑，依照現行查驗作業要點，當進口件數超過3000件時，每批最高只能抽驗15件，換算下來抽樣比例僅0.5％。衛福部長陳時中對此解釋，百分百逐批抽驗並不代表每一樣產品都會拿出來驗，否則業者引進產品都得報銷。

陳椒華表示，依照查驗作業要點，當引進件數超過3000件時，抽驗樣本數最高就是15件，因此若單批貨物達3500件、5000件、7000件時，換算下來的採樣比例分別只有0.4％至0.2％的水準。

陳時中回應，所謂逐批查驗是指在每一批貨物中都進行抽驗，本來就有規定政府可抽一定比例的貨物進行檢驗，例如不到30件抽1件，未滿60件可抽2件，超過100件抽3件等，以此類推，但事實上在抽驗的同時，被政府抽去檢驗的貨品也就必須報廢。

陳時中說，對進口商而言，每抽一件貨品都是成本，因此政府不可能把每一件貨品都拿來檢驗，還是要訂一個合理的比例，至於抽驗的原則，則是根據長年以來的經驗，以及產品風險而訂。