針對中央宣布鬆綁日本福島食品進口，金門縣依據食安自治條例啟動首波聯合稽查，結果並未發現福島5縣食品流入市面，未來仍將持續加強訪查，並已建議業者設置日本食品專區，做到資訊透明，提供民眾消費參考。

縣府跨局處聯合稽查小組昨在衛生局副局長李金治帶隊下，赴家樂福、寶雅、全聯及金城聯等販售場所，針對日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣與9大類食品包括生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類、茶類加強稽查。結果並未發現中央2／21開放的福島等5縣食品流入市面，有關產地標示也均符合規定。

聯稽小組強調，未來仍將持續稽查日本進口食品的產地標示，不但要標示生產國，還要標示生產地縣市，做好食品安全，落實溯源標示。縣府洽請商會協助宣導業者勿進口日本福島等5縣食品外，也建議業者設置日本食品專區，做到消費資訊透明。

縣府強調，學校營養午餐及社區老人共(供)餐之採購合約要求業者採用可溯源食材，全面禁用日本福島等5縣食品。目前在縣內並無輻射檢驗設備及能力情況下，市售日本食品將送台灣專門機構進行檢驗，查核、檢驗結果及相關資訊將公布於衛生局官網專區，充分資訊揭露，提供民眾查詢及消費參考。