40歲新住民女星莫愛芳，多年前憑藉著公視電影《娘惹滋味》奪下金鐘影后一獎，現今也陸續演出影劇作品，累積不小名氣，但在這影后光環的背後，有著鮮為人知的辛酸；身為外籍新娘的她，在婚後其實曾經遇到嚴重的婆媳問題，婆婆甚至將她視為外傭對待，這樣的生活也讓她當時想要「一走了之」。

莫愛芳婚後第一天，對婚姻的美好想像就被幻滅。(圖/取自中時資料庫)

根據《鏡週刊》報導，女星莫愛芳對外坦言，自己在20年前以看護身分來到台灣，之後便輾轉到工廠幫忙；直到有天被受邀到別人家中作客，怎料對方母親相當喜歡她，竟當場詢問莫愛芳的婚姻狀況及出生年月日，後來莫愛芳也因為禁不起對方熱情，決定試著和她兒子交往；而兩人交往期間，莫愛芳也細心觀察男友，發現對方不僅平時沒有不良嗜好，對父母及自己也相當貼心，在多方考量後，也答應對方媽媽提出的婚約；卻沒想到在婚後第一天，婆婆就變了人，也消滅了她對婚姻的幸福幻想。

憶及當時，莫愛芳認為，「不覺得對方是要找老婆及媳婦，而是想要找一個免費外勞。」表示她身為東南亞人最害怕冬天，甚至會一直感冒及全身無力，面對這樣的狀況，卻還有人敲門叫我煮飯，不禁生氣說道「是在叫外勞嗎？」；婆婆更是對自己充滿戒心，在外出時將家門反鎖，完全把她視為外人。

莫愛芳認為對方將自己視為傭人對待。(圖/中視提供)

面對這樣的處境，莫愛芳感到絕望，甚至有過想不開的念頭，表示「有次真的要跳，但我卻看到爸媽在跟我揮手，就抱著頂樓欄桿，哭了好久。」令她感到慶幸的是，老公雖然將父母放在第一位，也很少替她說話，但一直都真心待她，平時努力養家也支持她去拍戲，讓她能夠撐過這樣難熬的時刻。

後來她變得堅強，表示「離鄉背井的人沒有資格任性」，雖然婆媳間的相處讓她嚐盡苦頭，但她仍努力想改善這段關係；而她當時也得知，婆婆會防備她是因為附近有外籍配偶拿了錢後逃走，便找一天倒茶給婆婆，並當場跪下說道「也許有其他外籍新娘做壞事，但妳給我一點時間，我會讓妳知道那是她們不是我。」真情傾訴也感動婆婆，成功改善兩人關係。

兩人關係改善後，莫愛芳也發誓要守護好這個家。(圖/莫愛芳提供)

但婆婆卻在幾年後罹患重症，莫愛芳因為心疼，便決定一間扛起照顧責任，天天在醫院陪伴婆婆，讓兩人的關係變得緊密；在那段時間婆婆常常用特殊眼神看她，甚至當面問莫愛芳是否會責怪她，也接著說「之前對妳嚴格，是因為期望高，怕妳跟其他外籍新娘一樣，以後這個家靠妳了」，此話也讓莫愛芳發誓，無論如何都要完成婆婆心願，守護好這個家。

此後婆婆也轉變成家中很疼愛她的人，在婆婆臨終前，還特定叮囑老公「敢對愛芳不好，我做鬼都不會放過你」，讓她感動又感傷；在成功化解兩人的隔閡及誤解後，莫愛芳也多了個疼愛她的人，雖然這樣的疼愛持續的時間不長，但這樣耐心及善良的她，相信往後遇到的人也會被她內心的溫暖所感化。