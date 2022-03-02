俄烏戰火持續延燒，烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，廣邀來自世界各地的義勇軍，一起加入抵抗俄羅斯的侵略行動，並且免簽證就能直接入境。對此有網友研究了到烏克蘭參戰的方法，表示自己只需要單程機票，如果有鄉民贊助，他就會低調前往。

一名網友在PTT發文表示，他想了解台灣人要如何加入烏克蘭國際軍團，所以詢問了波蘭駐台代表處，得知台灣目前尚無直接報名烏克蘭外籍兵團的地方，最方便的方法就是先到波蘭，再到烏克蘭駐波蘭華沙的大使館報名，接著搭陸路鐵路進入烏國。

不僅如此，原PO連防疫措施都已經打聽好，透露目前入境波蘭可2劑免隔離，貼文曝光後不少人都以為他在開玩笑，對此原PO強調，只想低調前往，如果有鄉民贊助單程機票，台波現在免簽證，機票有了就過去。

對於原PO的發文，網友回應「用心給推」、「推真勇者」、「守護民主的時刻到了」、「以現在排華的情況，你去會很危險」、「瘋子一個，敬你是條漢子，給推」、「像這種有勇氣不嘴砲的就該支持」。