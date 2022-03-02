今年自農曆年後大雨不斷，淡水區第一批栗子南瓜苗因泡水爛掉，辛苦的農民趁好天氣趕緊種新苗，並且為南瓜苗蓋上防護罩（農友提供／戴上容新北傳真）

淡水是新北最大南瓜產區，每年產量達100萬公斤，然而今年農曆年起風雨不斷，農民去年底播種的栗子南瓜苗大多泡水爛掉，某農友表示，第一批南瓜產季勢必延遲，若再持續下雨，今年栗子南瓜產量恐大減；農會表示，瓜農買新苗、防風罩都有補助，盼減少農損。

淡水區為新北市最大的南瓜產區，產量每年有100萬公斤，其中以5、6月栗子南瓜最為出名，去年因日照充足，南瓜盛產，有企業還大量收購並與農會合作，推出農特產品「南瓜起士塔」。

淡水區農民大約在農曆年前播種第一批栗子南瓜苗，預計5月可採收，未料，今年農曆年後，受華南氣流、寒流影響，大雨直下，南瓜苗發不了芽、開不了花。

淡水區某農友表示，淡水今年元旦至今僅3天出太陽，下雨天農民無法整地，農友們去年種下的第一批栗子南瓜苗約7成都被水泡爛，只能趁好天氣趕緊購買新苗，和「防風罩」保護南瓜苗，栽種時間與人力成本因此提升。

某農友指出，新種的南瓜苗需要時間適應，後續還有摘心動作和蟲害威脅，今年栗子南瓜產季勢必會延後，若之後持續下雨，栗子南瓜產量恐會大減，量少情況下，價格也會因此提升，農友們只能期盼「老天爺不要再下雨了」。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水區農會全力協助農民減少農損，南瓜新苗外面一株20元、防風罩15元，農會都各補助5元，未來若南瓜減量，將會申請農業局、中央的補助，減少瓜農們損失。

對此，新北市議員鄭宇恩表示，近年來極端氣候愈發明顯，影響多種農作物甚鉅，連帶影響農民生計。當務之急是先強化農業災害救助、協助農民降低生產風險，未來更要積極推動能提升產業抗逆境量能的智慧農業，建構有韌性農業環境。