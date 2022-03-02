俄羅斯大舉入侵烏克蘭境內，讓雙方關係越來越惡劣，在情勢所逼之下，不少有運動背景的民眾都紛紛出來為國效力，如基輔市長V.克利奇科(Vitali Klitschko)，他是前世界拳王。而今天足壇傳來壞消息，據國際職業足球員協會(FIFPro)證實，已有兩名烏克蘭足球員因戰爭喪命！
烏克蘭足球員可說是國內最委屈一群，因戰爭國內足球聯賽早已宣佈暫停，此外還有人得為國家上戰場，據報導兩名喪生的球員中，一名是年僅21歲的薩皮洛(Vitalii Sapylo)，來自邊境城市利沃夫(Karpaty Lviv)隊，另一名是25歲的馬丁連科(Dima Martynenko)，效力基輔次級業餘聯賽(FC Gostomel)隊。
薩皮洛在這次戰亂中加入人民防衛軍，擔任坦克指揮官重任，2月25日與俄羅斯於基輔交戰時命喪戰場，可說是位於國家防衛最前線，相信這個消息讓全世界都非常心痛。而馬丁連科雖然沒有與俄羅斯交戰，但卻因困在基輔家中，遭飛彈襲擊而死，和母親雙雙身亡。
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