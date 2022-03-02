俄羅斯大舉入侵烏克蘭境內，讓雙方關係越來越惡劣，在情勢所逼之下，不少有運動背景的民眾都紛紛出來為國效力，如基輔市長V.克利奇科(Vitali Klitschko)，他是前世界拳王。而今天足壇傳來壞消息，據國際職業足球員協會(FIFPro)證實，已有兩名烏克蘭足球員因戰爭喪命！

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr — FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022

烏克蘭足球員可說是國內最委屈一群，因戰爭國內足球聯賽早已宣佈暫停，此外還有人得為國家上戰場，據報導兩名喪生的球員中，一名是年僅21歲的薩皮洛(Vitalii Sapylo)，來自邊境城市利沃夫(Karpaty Lviv)隊，另一名是25歲的馬丁連科(Dima Martynenko)，效力基輔次級業餘聯賽(FC Gostomel)隊。

薩皮洛在這次戰亂中加入人民防衛軍，擔任坦克指揮官重任，2月25日與俄羅斯於基輔交戰時命喪戰場，可說是位於國家防衛最前線，相信這個消息讓全世界都非常心痛。而馬丁連科雖然沒有與俄羅斯交戰，但卻因困在基輔家中，遭飛彈襲擊而死，和母親雙雙身亡。