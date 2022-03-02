鄭州市1日發布19條穩樓市措施，除了給大學生購房補貼、鼓勵老人投靠家庭新購住房等措施外，最重要的一條是降低個人住房消費負擔，不僅下調房貸利率，而且還放鬆首套房貸認定標準。

券商中國援引業內人士分析，鄭州成為今年大陸全國第一個在限購限貸方面全面放鬆的城市，具有行業風向標的意義，相比近期三、四線城市放鬆首付的做法，鄭州作為省會城市的放鬆，說明二線城市也開始進入到政策持續放鬆的階段。

鄭州市發布的《關於促進房地產業良性迴圈和健康發展的通知》共分為5部分，分別從支援合理住房需求、改善住房市場供給、加大信貸融資支援、推進安置房建設和轉化、優化房地產市場環境5個方面提出了19條促進鄭州市房地產業良性迴圈和健康發展的相關措施。

受到關注的是，在加大信貸融資支持方面，《通知》提出，降低個人住房消費負擔。引導在鄭金融機構加大個人住房按揭貸款投放，下調住房貸款利率。對擁有一套住房並已結清相應購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房，銀行業金融機構執行首套房貸款政策。

在支持合理住房需求方面，《通知》提出，滿足居家養老需求。子女、近親屬在鄭工作、生活的，鼓勵老年人來鄭投親養老，允許其投靠家庭新購一套住房。

《通知》還提出，保障大學生在鄭安居，對大學生在鄭創業就業的，符合條件的可購買共有產權住房，購買商品住房的按照政策給予購房補貼。對在鄭創業就業大學生購房前，符合條件的提供保障性租賃住房，對租住市場化租賃住房的可給予一定面積補貼，優惠期限為3年。

另外，對外來務工人員在鄭州繳納住房公積金的，可按照該市住房公積金繳存職工同等條件辦理住房公積金提取業務，在鄭州購買住房時，可按照該市繳存職工同等條件申請住房公積金貸款。

此外，《通知》還提出，推進安置房建設和轉化，推行貨幣化安置、促進安置房轉化。對已建安置房中群眾自住以外房屋，採取政府回購、回租等方式，盤活轉化為保障性租賃住房、共有產權住房。