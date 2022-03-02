一名女網友在屏東海生館的廁所內發現一款神奇馬桶，與一般馬桶不同，這款馬桶的坐墊向內傾斜，讓她很納悶到底怎麼使用？因為她採取一般坐式馬桶的姿勢，很明顯感覺到不對勁。特別的設計也引起網友熱議，不少人開玩笑猜是「雙人共享馬桶」，對此，內行網友說，這是特殊醫療專用長型馬桶，是給身心障礙者使用，使用者會正對馬桶水箱，屁股朝外露出來，方便護理人員協助清潔。

一名女網友日前在Dcard上發文分享，去屏東海生館遊玩，逛完水族館以後，決定去二樓的海景餐廳用餐，結果在餐廳的廁所內看到超級新奇的馬桶。從照片中可見，這個馬桶的坐墊外圍較高，逐漸往內降低，與一般馬桶平整的座墊不太一樣。

屏東海生館的廁所有個神奇馬桶，與一般馬桶不同，這款馬桶的坐墊向內傾斜。（圖／翻攝自Dcard））

女網友表示，她在廁所裡思考很久，猜想這樣奇特形狀的馬桶到底該怎麼用，最初她想說可以用一般使用坐式馬桶的姿勢來用，但又覺得哪裡怪怪的，接著她又想能否用蹲式馬桶的姿勢，將腳打開、橫跨在馬桶座墊的兩側，接著再坐下來。

女網友透露，她最後採取一般馬桶的坐姿來使用，但坐下的瞬間她就知道到肯定不是這樣，因為馬桶蓋外為往內傾斜的設計，讓她坐下的瞬間就往後微傾，必須靠著大腿出力才可以讓自己的屁股不要接觸到過多的馬桶蓋。之後她上網查詢，也沒找到相關資料，因此很好奇有沒有人知道這款馬桶的使用方式。

馬桶座墊向內傾斜，該怎麼坐引起網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

女網友的PO文也引發網友熱議，「雙人馬桶？背靠背坐」、「可以分享使用的馬桶？一個人坐前面，另一個人坐後面」、「看起來是可以盤腿坐的馬桶欸」、「也許是要反著坐才對」、「這感覺可以實現我站著尿尿的夢想」。

最後有一名網友搜尋出這款馬桶的正式名稱為「特殊醫療專用長型馬桶」，部分無障礙廁所中會有。使用者坐上馬桶以後，會正對著水箱的部分，屁股朝外，這樣的設計方便護理人員從後方協助清理下體或灌腸。