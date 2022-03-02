在俄羅斯總統普丁警告烏克蘭民眾「不走就死」，加上1.5萬俄軍和長達長達約40英里（64公里）的車隊推進後，數以千計烏克蘭民眾爭先恐後，想要搭上火車離開首都基輔。

據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，錄影顯示，在住宅區不斷傳出爆炸聲中，民眾徹夜迫不急待地設法離開基輔。基輔車站的錄影顯示，大批平民，還有人抱著小孩，想要擠上已塞滿人的火車。當地民眾擔心，基輔可能很快就會淪為戰區。