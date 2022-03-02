影》普丁威脅不走就死 數千烏人爭先恐後搶上火車 15:282022/03/02 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大批烏克蘭民眾1日在基輔中央火車站，等著搭從基輔撤離到西部城市利維夫（Lviv）的火車。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在俄羅斯總統普丁警告烏克蘭民眾「不走就死」，加上1.5萬俄軍和長達長達約40英里（64公里）的車隊推進後，數以千計烏克蘭民眾爭先恐後，想要搭上火車離開首都基輔。 據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，錄影顯示，在住宅區不斷傳出爆炸聲中，民眾徹夜迫不急待地設法離開基輔。基輔車站的錄影顯示，大批平民，還有人抱著小孩，想要擠上已塞滿人的火車。當地民眾擔心，基輔可能很快就會淪為戰區。 Many times, my dad told me the story of Nazi forces attacking Kyiv, strafing the train station. When he was a 9 year old fleeing the war with his mother and sister. I didn’t really get it until now. pic.twitter.com/WlJH7tR13T— Alexander S. Vindman (@AVindman) March 1, 2022 核戰快爆發？！俄學者曝普丁送家人進西伯利亞地下碉堡 免簽證！烏克蘭歡迎外籍戰士加入抗俄 1種人除外 #俄羅斯 #烏克蘭 #基輔 #普丁 #戰區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》俄宣布：拿下烏南大城刻松 狂炸第2大城釀上百死傷 07:232022/03/02 國際 侵烏克蘭代價沉重 俄羅斯滑冰田徑選手遭禁賽 10:472022/03/02 體育 足球》21歲烏克蘭小將命喪戰場 擔任坦克指揮官苦守前線 15:232022/03/02 體育 俄軍部隊綿延64KM 挺進基輔 04:102022/03/02 焦點要聞 頭條揭密》俄烏戰局意外呈現膠著 焦急的普丁面臨何種風險？ 04:042022/03/02 政治 歐洲議會力挺烏克蘭 民眾哽咽籲普丁立即停戰 05:342022/03/02 國際 《泰晤士報》普丁聘400傭兵 擬暗殺烏總統 04:102022/03/02 焦點要聞 烏克蘭撤僑專車再抵波蘭 尚有9人滯留 14:192022/03/02 政治 拜登國情咨文：厲言要俄付出代價 要陸別和美對賭 07:552022/03/02 國際 俄烏之戰郭正亮預言「他」恐被暗殺 竟引爆網論戰 07:592022/03/02 政治 烏克蘭喊話 庫克聽到了 蘋果停售在俄所有商品 08:582022/03/02 財經 瑞士加入制裁 凍結普丁資產 04:102022/03/02 全球財經 俄羅斯炸基輔電視塔 日本暫關閉駐烏克蘭大使館 09:392022/03/02 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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