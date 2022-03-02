今年九合一選舉將於11月26日投票，一向是國民黨艱困選區的台南市，各區議員提名席次、初選期程等提名辦法，至今遲遲未定案。「太混了！」市議員蔡育輝2日疾呼，請黨中央速擬提名辦法辦初選，否則像本屆到了4月才正式定案，對於艱困選區的新人，只剩不到半年衝刺，要如何打贏？

擔任5任台南縣、市議員的蔡育輝，有意培植年輕人，去年11月誠徵志於公共服務的女性，投入第1選區選戰，他願「讓賢」並全力輔選，但迄今仍無人應徵。他今天開記者會，除正式宣布會競選連任，也呼黨中央速擬提名辦法辦初選，讓有意參政的青年朋友有充裕的時間準備。

蔡育輝指出，民進黨長期在台南執政，國民黨既沒有執政優勢，資源也極度匱乏，他去年底徵青年投入選戰，有幾個人坦言因為沒有經濟基礎，選舉又很燒錢而卻步；現在民進黨許多年輕人為了爭取提名，各個拚個你死我活，反觀國民黨幾乎只有老將撐場。

蔡育輝還說，距離選舉投票只剩9個月，台南市長、議員提名細項都未正式定案，地方急得像熱鍋上的螞蟻，中央卻「無要無緊」，籲請提名辦法趕快正式定案，也認為不論市長或議員提名舉辦初選，不要用「協調」來解決提名紛爭，應透過初選出線的人才更符民意。

台南市黨部主委林進旺表示，市黨部對各區提名席次，一定會尊重現任讓他們選，有心想力爭上游的新人，也會爭取預留提名空間。至於台南市長和議員的提名辦法何時定案，他強調，市黨部已向黨中央建議，希望能在3月以前，趕快塵埃落定。