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大陸徐州8孩母事件引起全球譁然，無獨有偶陝西又爆出一起鐵籠女事件，據了解，一名女子的丈夫自爆囚禁妻子10餘年，還曾以3萬人民幣（折合新台幣約13萬元）賣掉女兒。對此，當地公安局已組成調查小組追查。

綜合陸媒報導，陝西一名李男經常在影音平台上，以帳號「我是李奇峰」分享家庭生活，李男自爆他的妻子小雨（化名）是從路上撿來的陌生女子，兩人從2009年間開始同居，且小雨替他生了1男1女，但女兒被他以3萬元人民幣賣掉。

李男數次在直播上自述，小雨在同居期間多次嘗試逃跑，他以暴力手段阻止她，還曾在直播展示小雨身上的新舊傷痕，他為了防止小雨逃脫，還在三輪車上焊接鐵籠，出門時將其鎖進籠中帶著走；李男也不諱言在直播上說，「小雨是我撿來的，剛撿回來的時候，我把小雨綁在凳子上三天三夜」、「我會把神經錯亂的小雨關在家後山的一個山洞」等語。

有網友比對小雨的失蹤日期與定居地點等，推論小雨疑似為2009年在青海失蹤的民族大學女大生王國紅，數十年間王的父母尋女心切，但卻毫無消息，2019年王母抱憾離世。

對此，陝西榆林公安1日發布通報指出，根據網傳陝西的鐵籠女疑似為失聯大學生王國紅一案，榆林市高度重視，目前已由榆林市公安局主導成立聯合調查小組，積極追查此案詳情。