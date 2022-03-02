立法院國民黨團今天協調新會期各常設委員會成員名單，不分區立委、退將吳斯懷終於如願加入外交國防委員會，引發綠營議論，國民黨團總召曾銘宗下午受訪時力挺吳斯懷有國防專業，更嗆民進黨到底在怕什麼？難道國防委員會有見不得人的事？他直言，未來若吳斯懷洩密，做了對不起國家的事情，就移送法辦。

經協調後，國民黨在8個常設委員會都有5名立委，預料可望在各委員會都握有1席召委，有利未來排案與相關審查。

面對綠營人士擔憂吳斯懷進入外交國防委員會，國民黨團總召曾銘宗下午表示，國民黨依照制度協調各個立委進入各委員會的名單，適用40個立委，沒有例外，依照積分，吳斯懷不用跟其他立委協調，也不用抽籤，且吳斯懷也有國防這方面的專業。

曾銘宗說，假設民進黨要做文章，他反問民進黨為何怕吳斯懷進入國防委員會，難道有何見不得人的事情？相信國防部長邱國正也不會反對吳斯懷加入國防委員會。

曾銘宗認為，民進黨若覺得吳斯懷進入國防委員會有任何不妥，就應講出理由，若吳斯懷未來有任何洩密，做了對不起國家的事情，該送法辦就送法辦。他再次強調，此時此刻，更需要有專業的人進入國防委員會，替全民把關，維護全民安全。