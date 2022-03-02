福虎年，過完新年元宵，接下來即將進入農曆三月迎媽祖，迎接台灣最具盛名的宗教慶典，遠傳特別聯名鎮瀾宮大甲媽，首創聯名「媽祖加持SIM卡組」，全台遠傳門市開放申辦遠傳心5G手機指定方案，即享有「媽祖加持SIM卡組」，包括大甲媽聯名SIM卡、平安符貼紙以及大甲媽皮製證件卡套，門號卡號、平安符貼紙與證件卡套都有過香爐祈福，讓媽祖庇祐隨身。

另外，中部遠傳門市亦推出在地限定方案「福虎年大甲媽保庇禮盒」，精選七大開運招財好禮（總價值3290元），包括虎年木盒錢母、一元復始皮製元寶、合境平安口罩掛繩、大甲媽聯名馬克杯、平安保庇杯套、日月扇鑰匙圈以及大甲媽束口袋，七大好禮兼具實用設計與福氣寓意，虎年木盒錢母為虎年限定錢母，庇祐今年財源廣進，皮製元寶為招財御守可供隨身攜帶，財源滾滾來，合境平安口罩掛繩兼顧平安與防疫，大甲媽聯名馬克杯、平安保庇杯套讓保庇隨身，日月扇鑰匙圈守護出入平安，大甲媽束口袋收納圓滿福氣。

此外，為讓全台民眾一起感受遶境盛典氣息，遠傳特別推出「線上遶境」的抽獎小遊戲，線上登錄就可以抽各種平安好禮，登錄「遠傳線上遶境人人有獎」活動網站即可參加，最大獎為發財金8888遠傳幣，還有機會抽到大甲媽祈福平安米，以及大甲媽防護口罩。

即日起至4月14日，全台遠傳門市推出申辦「遠傳心5G」599以上資費的手機方案，可升級獨家限量的「媽祖加持SIM卡組」。此外申辦遠傳心5G999以上資費搭配指定手機，加碼再送滿賺元寶五彩玻璃聚寶盆（市價1288元，限量300組），保佑財運旺旺來。

遠傳獨家與鎮瀾宮大甲媽聯名推出的「媽祖加持SIM卡組」，門號SIM卡上的獨特卡面設計讓SIM卡與眾不同，加贈平安符貼紙，不管是貼在SIM卡上或是手機、平板上，精巧的貼紙設計讓保平安也可以很文創。

搭配指定手機再送獨家限量大甲媽皮製證件卡套，不管是放置收藏的媽祖SIM卡或是一般證件，質感皮質搭配大甲媽圖騰設計，平安配件變得更具設計感。

活動期間申辦「媽祖加持SIM卡組」的用戶，申辦的門號SIM卡號、平安符貼紙及證件卡套均有過香爐祈福，讓大甲媽的加持與庇祐，隨身而行，保佑福氣連年。

即日起至4月14日，消費者至遠傳中部五大縣市（苗栗、台中、彰化、雲林、南投）的實體門市，申辦遠傳心5G手機方案月付599起綁約36個月，就可將獨家聯名「大甲媽保庇禮盒」0元起帶回家。4G方案同享優惠，月付699綁約36個月，加價999元也能將「大甲媽保庇禮盒」一起帶走。

三月更是換新機好時機，各大手機品牌陸續推出最新機種，包括三星重量級新旗艦Galaxy S22系列，或是O粉年年必換的OPPO Reno7等。

迎接這波換機熱潮，遠傳這次特別精選了各大廠牌人氣機款，搭配遠傳5G方案即享獨家的「媽祖加持SIM卡組」，以最新三星Galaxy S22系列為例，搭配遠傳心5G指定方案專案價0元起，除了享豐富的優惠好禮外，還能獲得限量的「媽祖加持SIM卡組」。