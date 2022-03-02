助力守護年輕世代，台塑企業暨王詹樣基金會攜手雲林縣府推動「國一女生接種9價HPV疫苗」。台塑企業表示，為提高縣內女性對子宮頸癌保護力，雲林縣府獨步全台推動國一女生9價HPV疫苗接種，將對子宮頸癌的防護力從過去7成提升至9成。總裁、王詹樣基金會董事長王文淵因認同此項有意義計畫後，由王詹樣基金會2020年起捐贈這項疫苗接種計畫所需經費，2020年至2022年共計捐贈2878萬元，預計接種將近8000人。

基於企業、地方共榮，回饋地方想法，台塑企業暨王詹樣基金會長期與雲林縣政府合作照顧雲林鄉親；除捐贈HPV疫苗經費，王詹樣基金會也關心縣內幼童及長輩需求，同步捐贈「0～2歲祖孫托育」計畫經費及「長青食堂」設備經費。

此外，為提升雲林學子營養午餐能達全台平均水準，從2019年開始捐贈「國中小學營養午餐食材經費」，將食材經費提升至全國平均金額（23.8元提升至30.9元），以每周加菜兩次及優先採用在地食材的方式，讓雲林學子可以享用營養健康且豐盛的午餐，這四項與雲林縣政府合作的社福計畫，到今年合計捐贈金額將超過4.5億元。

台塑企業指出，為落實廠鄉共存共榮目標，王文淵總裁還透過各基金會及公益信託，在雲林縣推動很多項社會公益計畫，包含在雲二監推動的「彩虹計畫」與「向陽計畫」以及「台西麥寮獨居老人送餐關懷」、「愛心營養早餐」、「低收入戶三節關懷慰問」、「民眾急難救助」、「麥寮台西清寒優秀子弟獎學金」、「老人住宅改善」、「早期療育社區據點」、「樂齡健康活力中心」、「臺灣特色文化發展計畫」等計畫，從小到老，從麥寮鄉到全雲林縣，期盼能幫助更多需要幫助的人，並拋磚引玉，讓更多企業參與建置社會互助能量。