台中市議會預定3月14日召開第三屆第10次臨時會，3月2日並召開程序委員會，藍、綠議員針對專案報告是否要從原訂的1天增加為2天熱烈討論，民進黨團總召江肇國表示，包括虐童案、囤房稅等議題都需要市府說清楚；國民黨團書記長吳瓊華則說，與市民相關的公托等議題應了解。

台中市議會臨時會預訂3月14日起召開至3月23日，期間排定1天由市府進行專案報告，但包括民進黨籍市議員林德宇、賴佳微、蔡耀頡、黃守達等人都認為需要討論的施政問題很多，且從去年底會期結束後，隔了3個月才召開臨時會，應增加1天專案報告，將民眾關心的市政問題說清楚。

國民黨籍市議員黃健豪、張瀞分、朱暖英及林汝洲等人則認為，臨時會只有10天，要再增加1天有其難度，且接下來就要召開定期會，若有討論不完的議題可以等到定期會討論。

雙方意見僵持，最後議長張清照裁示，臨時會維持原訂的10天，但第一天開會即立即召開大會，讓專案報告從原本的1天增至2天。