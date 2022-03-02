新竹市政府與慈濟基金會2日簽署合作共善備忘錄，為促進環保生態教育、建立慈善關懷、公益人文及防災合作機制為目標，努力推動政府與民間跨界合作，盼未來攜手打造竹市為幸福、健康、永續的宜居城市。

市府指出，今日簽訂的合作共善備忘錄內容共4項，包括「慈善關懷」為竹市獨居長者及弱勢家庭居家安全改善，長者照顧、愛心共餐、貧童助學以及其他社會慈善需求等；「防災教育」為各級單位人員及社會大眾、機關團體學校等，提供防救災教育訓練、建立慈善救災合作機制等。

「生態環保」針對氣候變遷、全球災難、生態永續、環境保護等，並落實資源回收與分類，以及蔬食無痕、環保無塑，達成生態永續、清淨大地、健康身心等目標；「公益人文」則針對新竹公益發展、人文特色，以創意、創新、創生等策略規畫，共同培育優質青年與人才。

今天的合作共善備忘錄由市長林智堅與慈濟基金會執行長顏博文共同簽署，林智堅感謝慈濟志工用愛陪伴需要的人，無論風災、疫情等，都能見到慈濟身影，在全球各地扮演溫暖的角色，並引用證嚴上人名言：「有力量去愛人或被愛的人，都是幸福的人」。

他表示，去年5月疫情增溫，地方政府手忙腳亂，最欠缺的就是人力，感謝慈濟在最關鍵時刻挺身而出，尤其是慈濟捐購BNT疫苗、協助市府設立慈濟疫苗施打站、提供組合屋設立香山社區篩檢站等，讓地方防疫量能大為提升。

林智堅說，疫情讓市府與慈濟基金會關係更加緊密，過去以來有許多合作與互動，包含長者訪視、弱勢家庭照顧，至今仍持續合作當中，未來將加強新住民、原住民家庭的照顧。

此外，防災教育也很重要，今年農曆春節期間，新竹連續發生10起地震，不敢輕忽，將會與慈濟合作，持續深化推廣防災教育，感謝慈濟對這塊土地與人民的努力與付出，義不容辭挺身而出。

顏博文則指出，台灣防疫成績獲世界公認，自疫情爆發後，慈濟每日開會討論慈善、醫療、防疫物資，慈濟在全台有4大醫院、3中型醫院，醫療人員逾1萬人，竹科園區疫情緊急時，動員幫助竹科公司快篩，確保園區安全並找出潛在感染者，另有部分特定族群生活受到影響，慈濟也啟動紓困計畫，並贈送全球96個國家防疫物資。