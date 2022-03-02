盧秀燕特感謝中央客委會及立法委員江啟臣、市議員蔡成圭及冉齡軒協力促成，風雨運動場將成為活絡客家文化的重要里程碑。（陳世宗攝）

台中市新社區公所2日舉行「新社區客庄禾埕場域-風雨運動籃球場」開工典禮，工程斥資3000萬元，預計今年底落成啟用，提供客庄居民不受天候影響的優質運動休閒環境。市長盧秀燕說，新社風雨運動場完工後，將成為擁有夢幻櫻花林的籃球場，兼具運動休憩與觀光。

盧秀燕說，新社區長期以來缺乏客家活動場域及戶外運動休憩空間，公所積極盤點區內適合地點，活絡轄內閒置空間；由市府籌編預算480萬元，並向中央客委會爭取經費2520萬元，共斥資總經費3000萬元，打造近825坪全新風雨運動場，提供民眾體育休閒、社會教育或藝文活動的多元活動空間。

新社區長林淑惠指出，風雨運動場基地位於新社區復盛里，鄰近新社老人文康中心、農會、衛生所及軍公教警消等各機關學校，規畫興建地上一層建築物，包括兩個全場籃球場、戶外公有廁所、共融遊憩設施等，頂棚並建置太陽能光電設施，完工後預估年發電量12萬5000度、發電收入61萬3836元，區公所年租金收入6萬1384元，兼顧優質運動空間及減碳抗空汙功能的客庄禾埕新場域。

民政局表示，新社風雨運動場位於復盛環保公園旁，鄰近新社區人口密集的街區，包括復盛、新社、月湖等里，並毗鄰新社重要觀光場所「櫻木花道」，未來串聯新社大坑步道、石岡情人木橋、東勢客家文化園區等，將成為「浪漫台三線」沿路景點之一，完工後將可強化旅客駐足及吸引人潮回流興致，帶動整體旅遊熱線，促進地方繁榮。

新社區公所強調，運動場位置交通便利，結合新社區iBike自行車租借點，將可串成騎單車漫遊新社的交通路網，民眾也可安排一趟浪漫台三線的深度旅遊，感受新社在地歷史人文、客家風情、美食與生態之美。