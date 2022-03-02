印刷版材大廠太普高（3284）在泰嘉接手經營之後，新增營業雙箭，除了轉投資20％，參與安平港商場開發，也正式成立房產行銷處，100％成立轉投資公司上嘉行銷公司，跨入房地產市場，同時轉投資8％，參與和逸建設營運，希望今年能夠擺脫虧損局面。

累計至去年前三季每股虧損0.11元的太普高，因營業毛利率低，加上鋁價飆漲，提升成本，因此，2021年恐難脫虧損局面，不過，為了扭轉印刷版材本業虧損命運，太普高成立房產行銷處，正式宣告跨入房地產市場。

太普高董事長呂金發2日指出，配合新增的房產行銷處，太普高同時百分之百成立子公司上嘉行銷公司，從今年開始承接建設公司的建案銷售，第一炮便是泰嘉開發位於台南九份子的「泰嘉璞日」，該案總銷約23億元，今年1月已進場銷售。

呂金發表示，太普高子公司上嘉行銷，也將代銷泰嘉在台南九份子的餘屋，目前大約有10億元的案量，至於泰嘉九份子新案「九份子八期、以及舉喜重劃區12戶透天案，也都將交由上嘉負責銷售事宜。

他說，太普高除了代銷，也直接轉投資和逸建設8％股權，而台南九份子建案、總銷10多億元的「水晴川」，便是由和逸建設投資開發。

呂金發指出，為了擴大營收來源，太普高也轉投資「安平星鑽」公司20％，「安平星鑽」是南仁湖取得台南安平港商場開發案成立的目的事業專案公司，整體開發案目前正在進行環評和交評。

呂金發表示，太普高本業毛利率實在太低，新的經營團隊一定要透過轉型，才有辦法扭轉劣勢，希望今年至少能夠打平，甚至小賺。