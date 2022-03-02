接見拜登特使團 蘇貞昌「點名中國」：團結讓侵略者不敢輕舉妄動

行政院長蘇貞昌今下午接見美國前參謀首長聯席會議主席穆倫訪團一行人，蘇貞昌致詞時強調，雙方從各方面交流，堅守自由民主普世價值等國應團結合作。

蘇貞昌表示，俄羅斯入侵烏克蘭，正是威權體制國家對鄰國侵略，許多人把這情況比喻中國對台灣可能採取行動，拜登總統在此時派前主席游穆倫等訪團抵台，給國人烈感受到，美國拜登總統、兩黨對台美關係堅若磐石的深刻印象，並重視台灣區域和平，維持台海穩定的決心和努力。

他說，台灣不只是在經濟發展上非常亮眼，在全球的生產鏈上，像晶片的供應非常重要，在蔡總統領導下，舉國團結一致，向新冠肺炎這樣的疫情，周邊國家每天有幾萬人確診或很嚴重的疫情，台灣卻能夠維持非常穩定，經濟成績更是近11年來最高。

蘇貞昌直言，台灣自由民主開放，不同政黨發表不同意見，昨在國會質詢時，國民黨立委以香港回歸中國與烏克蘭狀況為例，說戰爭很可怕、中國很強、美國不會幫助，質疑台灣子弟力量不夠。

他舉例，看到烏克蘭79歲的老奶奶拿著木槍要保衛國家，烏克蘭的體育明星特別跑回國、選美皇后脫掉比基尼衣服穿上軍裝，強調全國要保衛國家的決心，「一定因為他們有這種決心捍衛自己的國家，感動了世界讓大家幫忙」。

他強調，拜登總統及訪團重視台灣重要，第一時間美國都來台灣展現態度、面對國會議員的質詢，今天穆倫前主席帶著訪來台，相信接下來的交換意見，一定更能從各方面彼此合作，一起堅守自由民主普世價值。