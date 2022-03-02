政府打炒房政策接二連三，其中房地合一2.0對於投資客來說，更是一大打擊，而從財政部資料來看，房地合一稅在今年一月份寫下近年同期新高，和去年一月相比，漲幅更為驚人。其中全國稅額成長率達203.7%，增加稅額為14.69億，六都中以桃園市成長476.3%最多，非六都中以新竹縣成長708.4%最狂，而繳稅金額增加最多的為台中市，為2.31億，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，雖然今年一月份因為沒有過年，工作期間較長，不過由於納入預售屋，加上持有期間延長，讓許多賣方稅負成本增加，也帶動了各區的房地合一稅額成長。

綜觀各行政區表現，在同期稅額增加數上，六都中台中市以2.3億成為繳稅王，桃園增加2.24億緊追在後，臺北市增加2.12億名列第三；在成長率上，新竹縣以708.4%成長最多，桃園市476.3%次之，花蓮縣以372.1%名列第三。徐佳馨指出，在房地合一2.0納入預售屋與延長期間之後，各地區稅額大增，其中以預售屋交易較多的區域，受惠最多；此外，近年來因熱錢流入低價區帶動的房價漲勢，也充分反映在稅收之中。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，政府稅改頻頻，在房地合一2.0上路之後，因為納入預售，市場上不乏預售時期取得，成屋出售因認定期間不同，被迫補稅的例子，提醒消費者如果要賣屋，且是在2016年之後取得者，一定要確認期限與稅額，避免被國稅局要求連補帶罰，增加無謂困擾。