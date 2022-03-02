副總統賴清德接見美國總統拜登指派之跨黨派特使團(總統府提供)

副總統賴清德接見美國總統拜登指派之跨黨派特使團(總統府提供)

賴清德副總統今天接見美國總統拜登指派的跨黨派特使團，期盼推動臺美簽訂雙邊貿易協定（BTA），協助臺灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也希望臺灣可以加入印太安全對話共同運作。穆倫則回應會把這些意見帶回美國華府討論。

由美國前參謀首長聯席會議穆倫率領的特使團今天上午拜會蔡英文總統之後，隨即與賴清德會晤，賴清德強調，代表團的訪問對臺灣或印太地區現階段的穩定是非常重要的，非常感謝拜登總統、穆倫及代表團，用具體行動表達對臺灣民主堅若磐石的支持，以及向國際社會傳達對印太和平穩定長久承諾的決心。

他說，自代表團訪臺的消息見諸於媒體後，很多臺灣民眾都感到非常振奮，代表團的到訪對於臺灣民心士氣的穩定有很大幫助。

目前烏克蘭總統澤倫斯基正率領全國民眾對抗俄羅斯的入侵，賴清德引用澤倫斯基的說法，「這不僅是為烏克蘭的生存與自由而戰，也是為世界的民主秩序而戰」。我們很高興拜登總統號召民主國家共同響應支持烏克蘭，臺灣也在蔡總統的領導之下，與烏克蘭民眾站在一起，加入民主陣營譴責俄羅斯的入侵，及對俄羅斯進行經濟制裁。

他提到，我們非常希望在拜登總統的號召與全力支持之下，烏克蘭戰事能夠盡快結束，因為這場戰事不僅影響烏克蘭本身的生存發展，也會影響歐洲的穩定及印太區域的和平，更進一步影響世界的民主秩序，他也希望民主世界能夠共同團結合作，讓這件事情往好的結果去發展。

他也期盼訪團能協助臺美簽訂BTA，及協助臺灣加入CPTPP，讓臺灣不被排除在民主經濟聯盟以外。「這不僅是經濟合作策略，也是現階段非常重要、具有區域和平穩定需求的經濟戰略」。

賴清德過去曾被質疑其臺獨立場，賴清德對特使團強調，事實上，臺灣已經是一個主權獨立國家，名字叫中華民國，臺灣的前途由2300萬人決定，「沒有人會進行挑釁的動作」。

美國在印太地區與日本、澳大利亞及印度等3個國家共同合作，形成四方安全對話，穩定印太的和平與發展，他希望未來臺灣可以加入共同運作，維持區域的和平並做出貢獻。

賴清德隨後也與穆倫針對臺海安全、臺美關係及國際安全等議題交換意見。穆倫表示，在烏俄情勢下，美國也學到相當多教訓，他認為危機也是轉機，可以重新省思過去的做法。臺灣是一個民主燈塔，美國樂見臺灣持續繁榮下去，並承諾「賴副總統提及的意見，代表團將會帶回美國華府討論亅。