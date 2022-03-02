美女鋼琴家「小P」身材火辣、皮膚白皙，還有一身好琴藝，在Youtube開設頻道「Pan Piano」多年擁有300萬粉絲追蹤，她不僅會彈琴，每回更新影片總會跟上潮流大玩Cosplay，滿足網友眾多遐想。今(2日)稍早，有網友在PTT發文分享小P這回改穿《戀上換裝娃娃》中泳裝，可說是史上布料最少的一套衣服，引來網友喊讚，還有人打趣笑說在戰火瀰漫的當下，「世界充滿了希望」。

小P早年開設頻道秀彈鋼琴影片，但她不只分享琴聲，還很懂得打扮，每每現身都以Cosplay服裝或低胸洋裝示人，但影片只拍脖子以下的部位，引發更多討論，但樹大招風，先前卻收到來自Youtube的版權侵害警告，原來是一間來自越南的J公司發信申訴，導致她的影片無預警被下架，幸好在她回報給Youtube後，事情出現轉機，原來投訴她的是所謂的「版權蟑螂」，讓她開心感謝網友說：「目前頻道功能已恢復正常。也非常謝謝大家的支持與建議！」

而關於小P的廬山真面目，先前有「柯南網友」發現小P曾在2017年上傳露臉照片，將網址貼回Wayback Machince (網頁時光機）並拉回對應年分，就能發現小P當年所分享的正片全身照，可見她外型清秀，留著一頭烏黑長髮，遠看相當有氣質，更有人說：「就算沒PR99也有PR90+了吧」。

今稍早，有網友在八卦版以「Pan Piano這套新衣服大家給幾分？」為題，分享小P最近改穿《戀上換裝娃娃》女主角海夢的花朵圖樣比基尼泳裝，下半身更是只用一塊黑布遮重要部位，臀圍則用幾條線纏住，發文網友說：「還原度好像蠻高的，大家覺得小Pan今天這套新服裝應該給幾分呢？我覺得至少也有80分吧」，其他人回應：「小p就是真人版海夢」、「這些衣服到底哪來的」、「才一小時就一萬讚，太厲害了吧」、「這可以提名諾貝爾和平獎了吧」。