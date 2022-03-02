工業電腦龍頭研華（2395）2日舉行線上法說會，展望2022年，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，受惠於各主要市場基礎建設升級，以及電動車等新能源相關需求強勁，各事業體展望樂觀，整體營運動能強勁，首季業績有優於去年第4季高峰實力。

研華預估，今年首季表現可望淡季不淡，預估營收表現將落於550~570萬美元區間，毛利率約36.5～38.5％，營業利益率則落在16％～18％之間，整體營收表現有機會超越去年第4季高峰水準。

從研華主要市場今年前2月接單狀況來看，成長力道依序為北美、中國大陸、歐洲。其中，北美景氣保持穩健樂觀，大型客戶訂單能度高，雖部分專案訂單出貨仍受缺料因素而無法放量，但去年基期較低，帶動首季營收貢獻估2成以上增幅。歐洲因去年所遞延訂單陸續交貨，預期年增率也將超過2成；大陸受首季基期較高，以及假期因素，出貨動能相對放緩，預期為低雙位數成長。

陳清熙進一步補充，受惠於工廠自動化、智慧能源管理、智慧醫療等應用需求明顯增溫，目前在手訂單創歷史新高水位，2021年接單／出貨比值（B/B Ratio）達1.56，隨出貨能量放大，預估今年上半年接單／出貨比值將更趨健康水位。整體晶片的供應皆往正向發展，缺貨狀況可望逐季改善，整體來看，上半年約有8％～10％遞延交貨影響。

另在產能部分，研華林口及昆山廠各擴增一條SMT產線，擴廠3成計畫已完成，產能利用率接近滿載，第2季預估將提升到102％，為未來的訂單出貨高峰預做準備。