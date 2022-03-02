群創（3481）舉行法說會，包括面板價格走勢、以及公司是否有新廠擴建計畫都是法人關注焦點。群創董事長洪進揚表示，在疫情緩和之下，宅經濟退燒，但通膨和供應鏈短鏈的影響持續，預期今年面板價格變化比較緩和。需求面來看，各地區供需變化都有所不同。

不同於友達宣布擴建新廠，群創今年資本支出維持在260億元的水準，沒有新廠的投資計畫。洪進揚表示，資本支出主要用於技術升級、自動化、新創事業、場域建構等投資。也呼應公司三大策略方向，包括技術升級、場域建構、新創事業。

洪進揚表示，產業發生結構性變化，面板競爭格局在過去幾年，新產能投入速度變緩，過去5年資本支出、產能成長率7％，但未來5年的成長率縮小到1.5％，產能擴充速度變緩，而且心態改變。以前面板廠蓋新廠、擴充產能來搶客戶，現在不同，同業投入新產能時提到要觀察市場產品趨勢、客戶的穩固度，而且是技術導向，面板產業不會回到產能競爭的狀況。