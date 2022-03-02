台灣鋼鐵2日前往聯盟簽訂加盟意向書，同時確定將以「台鋼雄鷹」成為第6隊候選人，對於外界關心的「制服組」人選，台鋼雄鷹董事長王炯棻不願透露人選，「簽意向書後，35天內提出經營企劃書，包含領隊、總教練會全部到位，屆時會更清楚說明。」

今天簽訂意向書後，35天內、也就是4月初台鋼要送經營企劃書，5月交由常務理事會審理，若一切順利就能趕上今年7月的季中選秀。王炯棻表示，雄鷹身為新球隊，其他5隊都是取經的對象，希望能從其他球團身上學習經驗，把最好的一面呈現給球迷。

對於近期媒體報導，點名洪一中、某東部基層教練可能成為總教練人選，王炯棻僅回應，「在媒體上看到許多優秀的教練，都會作為海選的對象，現在真的沒辦法確定是哪一位，但一定會往專業、對球團有幫助的方向去執行，也會請教聯盟專業看法，雖然我們現在有足球、籃球，但棒球隊是首次接觸，會仰賴聯盟的協助，再來定調名單。」

雖然制服組人員名單、訓練基地等都還不方便透露，但確定會以澄清湖棒球場為主場，在高雄市長陳其邁允諾未來捷運會通到澄清湖，讓球迷看球交通更便利，也會進行球場的修繕。中職會長蔡其昌也以他多年看球的角度給予3點建議，「第1是場地部分，基本上沒問題但有小瑕疵，如何讓球員更舒適、安全比賽。第2是球迷球迷看球舒適性，第3是行政空間，像是上層的VIP室，都是可以成為很好的營收來源，建議台鋼能從這幾個面向去改善球場。」