許多人在享用炸雞時，最喜歡吃外層的脆皮，有的人則擔心熱量太高，因此選擇將皮去除，但吃不吃皮對人體的影響到底大不大呢？營養師蕭瑋霖表示，民眾在吃炸雞時，若去皮不吃能夠減少很多熱量，不僅如此，還能降低與促發炎反應相關的Omega-6脂肪酸含量。

營養師蕭瑋霖在臉書粉專「營養初 Nutrue-營養師杯蓋」提到，有的人吃炸雞時會將皮去除，有的人則特別喜歡吃雞皮，但帶不帶皮吃的熱量與營養差很多，主要差異在於用油量及油炸裹粉澱粉量，此外，Omega-6脂肪酸含量也不同，此與促發炎反應有關，帶皮炸雞Omega-6脂肪酸高於去皮炸雞近2倍含量，因此建議民眾，若是可以盡量少吃皮。

營養師蕭瑋霖以100公克的雞胸肉為例，若炸雞帶皮吃的熱量約222大卡；脂肪含量高達8.9公克；omega-6脂肪酸則是1690毫克，而去皮吃的熱量是187大卡；脂肪含量4.7公克；Omega-6脂肪酸是860毫克，不過去皮後的蛋白質則比未去皮的多，是因為此比較以重量計算，去皮後的肉量相對較多。

營養師蕭瑋霖提醒，民眾若一周吃2次以上炸物，最好還是去皮後再吃較健康，除了在無形中攝取過多熱量外，吃太多Omega-6脂肪酸也不好。台灣癌症關懷基金會董事、郵政醫院資深營養師黃淑惠曾表示，Omega-6主要來自於植物油，例如葵花油、玉米油、大豆油等，現代人外食比例高，使飲食中Omega-6的比例跟著變高，讓身體長期處於慢性發炎狀態，且有研究顯示，慢性發炎與老化關係密切。