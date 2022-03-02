美國電動車新創公司Rivian Automotive Inc周二宣布，考量通膨壓力和零組件成本升高，公司已經將汽車售價提高約20%。這項決定也讓部分客戶非常不滿，恐將引發退單潮。

Rivian宣布漲價也惹來了其競爭對手特斯拉執行長馬斯克的一番挖苦。馬斯克在推特上表示：Rivian的「負毛利率將非常驚人」，因為其他公司「幾乎不可能」製造出價格平易近人的電動皮卡。

當媒體詢問他有關特斯拉將推出的電動皮卡Cybertruck和其定價時，馬斯克表示，我們最大的挑戰是讓它的價格「平易近人」，製造一輛昂貴的卡車相對容易。如果這對特斯拉而言非常難做到，儘管我們的規模經濟更大、技術更好，那麼對其他公司來說，幾乎是不可能的任務。

馬斯克在今年1月時曾表示Cybertruck推出的時間將延至明年，因為零組件短缺，必須優先生產現有車型。

亞馬遜是Rivian的大股東，持有該公司2成股份。

Rivian表示，R1T電動皮卡的起跳價格已調漲約17%，R1S多功能車的起跳價格上漲約20%，該公司也坦承漲價將影響大多數已經下單預購的客戶。

根據官方資料，R1T的基本價格從67500美元調漲到約79500美元，R1S的起跳價格從70000美元調漲至84500美元。

一名自稱有買Rivian股票的臉書用戶發文表示：「這對我來說真是悲傷的一天。取消了Rivian訂單。真沮喪」。他並寫道：「這個漲價根本天文數字，對預購者和早期支持者很不公平。我不會為一輛『中型』卡車付『94k+』，我用低很多的價格就能買到汽油皮卡，如福特汽車F-150」。

這位民眾在接受路透社訪問時表示，他預訂的R1T價格上漲了15000美元。

特斯拉和傳統汽車製造商也提高了在美國的汽車售價，以抵銷因物流和供應鏈問題推升的成本，此外，經銷商也經常因為汽車缺貨而調漲價格。

Rivian高層Jiten Behl在聲明中表示，與大多數製造商一樣，Rivian也面臨通膨壓力、不斷攀升的零組件成本、前所未見的供應鏈短缺，以及包括半導體晶片在內等零件運輸延遲等問題。

受到供應鏈緊缺影響，Rivian去年未能達成生產目標。

Rivian宣布將在2024年推出配備低里程電池組和雙引擎的R1T車款，初步定價為67500美元。