大聯大(3702)今日舉辦法人說明會，受惠於半導體及相關電子零組件需求持續強勁、上游調整價格等帶動，大聯大去年營收、營業淨利、稅後淨利及EPS均創歷史新高，展望第一季，因為為傳統淡季，大聯大預計營收將呈現個位數衰退，但獲利最佳仍有機會力拚小增，但對全年營運依舊看好車用、5G智慧機等動能，股利政策，以往水準約5~7成，細節仍等董事會決策。

大聯大2021年全年營收、營業淨利、稅後淨利及EPS創歷史新高，營收及營業淨利成長27.7%、37.4%達7785.73億元、138.04億元，稅後淨利突破100億大關，成長41.5%達114.97億元，全年每股盈餘為6.61元。

大聯大去年第四季合併營收為1993.42億元，季減少1.2%、年增加25.3%，稅後純益27.05億元，季減少15%、年增加29.6%，單季每股純益1.61元。大聯受惠於獲利成長，去年第四季股東權益報酬率(ROE)為15.9%，營運資產報酬率(ROWC)為9.1%。

展望2022年第一季，若以新台幣27.7元兌1美元匯率假設，大聯大預估營業收入為1800億至1900億、季減少4.7%~9.7%，預估毛利率介於3.7%~3.9%，預估營業利益率則在1.65%~1.85%，預估稅後淨利為24.11億元至27.89億元，預估EPS為1.44元至1.66元，獲利季減少10.5%到季增加3.1%。

展望今年，大聯大副總林春杰表示，進入後疫情，市場將逐漸回到以往市場供需。以各產品市場來看，汽車電子產品來說，去年車市規模有7700萬輛、年增加3%，主要還是受到缺料影響，其中，電動車、油電混合占17%，主要是各國政策的推動，未來年增率會越來越高，預計今年全球汽車市場規模達8500萬輛，年增加約10.6%，其中電動車將成長40%、達1850輛；手機部分，預估應該會有高個位數成長，5G智慧機滲透率會超過一半；PC來說，儘管消費性產品趨緩，但商用、Gaming(電競)則會成長，整體市場則預計會持平；整體來說，上述各產品的成長，也將帶動相對應使用的半導體也會跟跟著增加。

林春杰進一步表示，因為疫情使得生活型態改變，加上創新產品的出現，將融合不同技術，包括運算、通訊、AI、物聯網甚至元宇宙等，這也都是大聯大積極布局的領域，也期望這些都可以成為大聯大成長的基礎。

股利政策上，以往歷史水準約5~7成，細節仍等董事會進一步決策。