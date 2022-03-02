群創(3481)今天舉行線上法說會，總經理楊柱祥指出，電視面板今年有足球賽事加持，IT面板因船期因素，下半年旺季需求在第二季就會提前築底往上拉升，今年群創營運會倒吃甘蔗、漸入佳境。對於面板擴產問題，董事長洪進揚認為，未來5年新產能投入速度變緩，且會有越來越多客製化產能及利基型產品出現，能夠消耗很多產能，對接下來面板產業發展謹慎樂觀。

洪進揚指出，2021年經歷疫情及通膨影響，面板價格上沖下洗大幅波動，2022年疫情相對和緩，通膨還是影響價格波動主要因素，估計2022年面板價格相對2021年處於和緩狀態，有波動但不會大起大落。出貨量相較去年不會那麼平穩，2022年全球各地有分歧狀況，2022年商用產品需求仍有支撐，但通膨將使歐美地區消費性產品購買力道較為壓抑，歐美需求減緩將呈現衰退，亞洲地區需求平緩甚至微幅成長。電視在2022年亞洲市場有運動賽事，且基期相對低會有成長，歐美相對依舊衰退。

楊柱祥表示，第一季是傳統淡季，但TV不管通往歐洲陸運或者海運運輸都是暢通，美國塞港舒緩，架上缺貨補回需求，供應商不確定因素去化恢復理性，電視面板小尺寸價格微幅上升，中尺寸止跌。電視面板跌勢預期將逐漸收斂，之前也預估第一季大尺寸面板出貨量較上季持平，ASP下降1到5％。

IT產品上半年也是淡季，但現在發貨到歐美物流需要4個月，因此，下半年預備的量第二季就會開始拉貨，手機、平板也都是一樣，出貨量第二季就會緩步爬升，今年狀況會漸入佳境。

群創今年2月董事會通過2022年資本支出260億元，洪進揚表示，群創未來將把資源投入技術升級、場域建構，與新創事業，維持穩定的資本支出，今年不會跟同業一樣有較大的新產能投入。他也認為，市場結構持續在改變，新產能投入速度變緩，過去5年產能成長率7％，未來5年約1.5％，已經不會有絕對產能競爭來破壞市場，加上應用面多元化，主流商品外，越來越多客製化產能及利基型產品出現產業發展謹慎樂觀。