南韓單日新增確診 逼22萬 16:002022/03/02 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓2日新增新冠確診病例21萬9241例，這是自2020年1月20日南韓境內出現首例確診病例以來，單日新增病例首度突破20萬例。由於疫情已有觸頂之勢，南韓政府預計最早在4日公佈提前放寬現行保持社交距離措施，以減少個體工商戶遭受的損失。 南韓政府此前決定從2月19日至3月13日維持「營業限時晚10點、聚會限員6人」的防疫措施。 當天新增96例死亡病例，現有重症患者762例。 海南三亞1人確診 全市停飛北京 香港單日確診破3萬例 林鄭不赴北京兩會 #南韓 #單日 #南韓政府 #病例 #新增確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰鼓響 韓央升息止步 04:102022/02/25 全球財經 台南T-Bike新營站點 使用率超乎預期 04:102022/02/23 地方新聞 韓國單日確診暴增近22萬例 82萬人居家治療 11:382022/03/02 國際 韓國單日確診破17萬例 逾50萬人居家治療 12:162022/02/23 國際 香港單日確診暴增2.6萬例 籲民眾別出門 04:102022/02/28 焦點要聞 南韓軍方：北韓向東發射不明飛行物 07:152022/02/27 國際 日去年自然減少逾60萬人 史上最多 04:102022/02/26 產業特刊 香港確診破萬 1成在港歐洲人逃離 04:102022/02/26 產業財經 美新增確診數1個月降九成 多州取消戴口罩 22:492022/02/23 財經 南韓疫情進入流行病初期階段 17:092022/02/22 財經 被拜登制裁俄羅斯害慘！這大國貿易恐最先垮掉 12:342022/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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