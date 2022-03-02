南韓2日新增新冠確診病例21萬9241例，這是自2020年1月20日南韓境內出現首例確診病例以來，單日新增病例首度突破20萬例。由於疫情已有觸頂之勢，南韓政府預計最早在4日公佈提前放寬現行保持社交距離措施，以減少個體工商戶遭受的損失。

南韓政府此前決定從2月19日至3月13日維持「營業限時晚10點、聚會限員6人」的防疫措施。

當天新增96例死亡病例，現有重症患者762例。