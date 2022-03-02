俄烏戰爭訊息紛陳，全球股市忽漲忽跌，績優股可望擔當資金避風港，南亞科（2408）受惠2月合約價格持平、優於預期，金控旗下投顧研究機構上調獲利預期，給予「買進」投資評等，並把目標價由96元升至108元。

自2020年起，記憶體兩大韓廠三星、海力士陸續減少DDR3產出，轉做DDR4、CIS，且預期2022年下半年DDR5需求即將搭載英特爾伺服器而明顯增加，兩大廠於2021年第四季加速降低DDR3產出，使得市場中DDR3供需情況較主流DDR4產品更佳。

投顧研究機構進行通路訪查發現，2月韓系廠商DDR3小漲，而台系廠商則持平，市況優於預期。法人認為，2月合約開始轉佳，將帶動3月將議定的第二季合約，近期DDR3現貨價已出現反彈，預示未來合約價有望持穩向上。由於南亞科與客戶交易方式季合約為主，因此第一季營收不會立刻反映市況利多。

DRAM消耗以伺服器為最大宗，預計下半年受惠英特爾新平台上市，以及雲端業者季節性拉貨動能，推升整體DRAM市場需求，預估下半年DDR3、DDR4皆有單季5～7％季增幅。投顧研究機構認為，DRAM市況轉佳，南亞科獲利將較去年佳，且1A產能下半年逐漸開啟，表示競爭力優於台系同業，有利評價，研判股價有機會超越前次循環。