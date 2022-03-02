武士刀和槍砲彈藥都已經備齊！世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 攜手開發團隊 Flying Wild Hog，在今日推出幕府風動作遊戲《影武者 3（Shadow Warrior 3）》的 PC、PlayStation 與 Xbox 等多平台版本，售價新台幣 788 元；想要同時體驗影武者系列的完整劇情魅力也有同捆包可供選擇，一次將《影武者》1 到 3 購入的玩家將享有 9 折優惠。

用刀槍戰火拯救幕府末日！Devolver Digital經典IP《影武者 3》今日多平台發行

在《影武者 3》中，叛變的企業武士領袖王洛（Lo Wang）和曾是前雇主、世仇身分，到後來成了跟班的大蛇吉拉，共同踏上了難如登天的征途，企圖重新捕獲他之前勉強從永世監牢中釋放出來的遠古巨龍。

遊戲預告

遊戲特色

•槍戰焉用武士刀

每次交戰都是一場火力壓制和精准斬首的交響樂，面對惡鬼般的敵人，只能沖進沖出，你死我活。

•腳下如有神

在各種靈巧的運動技能中自如切換，包括空中衝刺、壁虎遊牆、二段跳，還有新鮮出爐的飛虎爪，讓你的每場戰鬥如虎添翼、酣暢淋漓。

•處刑之後是什麼？毀滅啊！

釋放華麗的終結技，奪取手下敗將的重要部位，再將它引以為傲的殺手鐧用在它的同僚身上，釋放滿腔怒火和無限法力！

•刀來拳往好不痛快

每個戰場都潛伏致命殺機，處處都是陷阱，一旦觸發，便能為你的進攻策略錦上添花。

•新日本幕府時代

信步漫遊於神秘的充滿亞洲風情的土地，鑒證古代武士浪人的魔法與科技，抗擊遍地橫行的只在日本民間傳說中才能見到的魔鬼精怪。

•生命不息，吐槽不止

豎起耳朵，準備迎接王洛精准犀利的吐槽、王蛇二人組激烈的拌嘴，並在驚險刺激、光怪陸離的險境中見證二人如何化險為夷，拯救又一個末日。

對《影武者 3》有興趣的玩家們可以追蹤 遊戲官網 、Devolver Digital (@devolverdigital) 和遊戲官方 Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) 的 twitter 以獲得更多詳細內容。《影武者 3》目前已在 PC、PlayStation 與 Xbox 等平台上發行，售價新台幣 788 元。