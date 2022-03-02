三星旗艦S22系列預購開紅盤，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，同期間相比之下S22系列預購量比上一代增加2倍，結整合觸控筆的S22Ultra一如預期佔比最高、達6成，新機上市首月可望登上台灣Android陣營高階機種銷量冠軍，並挹注上半年台灣高階手機市場銷售量成長雙位數百分比。

三星去年上半年旗艦S21系列開出銷售量比前一代倍增的成績後，陳啟蒙在S22系列上市時，設定S22系列銷量比S21成長20％以上的目標。不過S21系列在價格比上一代相對便宜，系列最高階S22Ultra首度整合觸控筆，也成功吸引需要換機的Note系列用戶，陳啟蒙表示，S22系列預購成績超乎預期，S22系列預購量比上一代增加2倍，其中在三星官網、直營店預購量比上一代同期增加3倍以上，在電信通路成長率也近150％。

而在最受歡迎的S22機種方面，陳啟蒙原先預估S22Ultra約佔54％，不過預購開跑後，三星智慧館在開放預購首二日S22Ultra佔比高達80％，受到預購量限制影響，整體預購期間Ultra的佔比60％，假設預購無限量，S22Ultra佔比預計可達72~75％，而S22系列三款機型預購比例為S22Ultra佔60％、S22+為25％、S22約15％。

在台灣預購開出好成績後，陳啟蒙表示，目前供貨皆照計畫，預購量充足，加上總部看見台灣預購的優異成績後，亦給予更多備貨支持，供貨無虞。