香港疫情沒有緩解跡象，2日新增超過5萬確診個案。特首林鄭月娥表示，希望在推行全民強制檢測的同時，能大幅減少人流和感染風險，但香港一定不會採取全城禁足或封城的作法。

香港電台報導，林鄭月娥表示，金融業務的運作並無時限，香港作為國際金融中心，進行全民檢測要考慮實際情況，包括經濟及市民日常家居需要，以及抗疫人員外出需要等，希望做到在全民強制檢測的同時，能大幅減少人流和感染風險。她說，有地方全城禁足或封城，但香港一定不會採取有關做法。

林鄭表示，要仔細規劃全民強制檢測，但是暫時不能具體交代細節。她說，目前難以估計進行全民強檢後，要安排多少人隔離。但第五波疫情以來已有20多萬確診個案，強調不可能將這個數量的確診人士安排到社區隔離設施。她說，因為數量太大，因此要分流處理，考慮確診人士的背景及家居狀況等因素。

林鄭月娥說，進行全民強檢有四項指導原則，包括要做得徹底、做得快速，否則病毒傳播風險大，過程期間也要做得有序。她說，稍早前要求市民接受檢測期間，檢測站出現人龍，她對此感到不好意思，希望全民檢測時不會出現。而全民檢測亦要有效，如有確診個案要隔離就盡早安排隔離。