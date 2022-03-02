莉婭（陳緗妮）因為介入歌手謝和弦與前妻Keanna婚姻，讓她「小三上位」遭砲轟而聲名大噪，日前更因為「國民女友」祈錦鈅和老公謝和弦私約，讓婚姻一度亮起紅燈，再度躍上新聞版面，稍早則在臉書發文爆料曾在鬼門關前救回謝和弦，引起網友議論。

莉婭之前被酸「根本不是個咖」，讓她難掩怒火反嗆：「真的太小看我一路走來被狂黑，甚至還有狗仔跟蹤我、酸民不斷想盡辦法挖過去所有資料」，不過對此指控似乎耿耿於懷，稍早發文揭露一段過往：「很多人都說要是沒有謝和弦我什麼也不是⋯但當初要是沒有我即時打電話，叫住差點跳下樓的他⋯你們今天就已經看不到謝和弦了」，強調是謝和弦的「救命恩人」。

對於屢遭酸民攻擊，她雖無奈但似乎也已經看開：「這就是我的人生，壞的也都是我扛了」，對此，不少網友留言安慰：「流言止於智者⋯清者自清⋯何必理會別人說什麼，坦然以對，是對是錯，誰又能批判你」、「為什麼感覺妳好像從頭到尾都是被利用」、「沒有誰能拯救誰一輩子 只有自已才能拯救自已」，但也有人嗆聲：「這個在你當初決定要鳩佔鵲巢的時候不就要有認知了嗎」。

之前莉婭提到很多人好奇她怎麼從小三上位成正宮，但有更人多好奇會得到什麼報應？她僅表示一路堅持只為了謝和弦能回到軌道上，或許其他人恨她入骨，卻沒辦法做到像她這般地步，最後不忘怒嗆：「那些沒參與過苦難只想分一杯羹成就的人趕緊滾吧」。

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