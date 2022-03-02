工業電腦大廠研華(2395)周三召開線上法說，展望2022年第一季營運，假設平均匯率27.5元計算，今年第一季營收估達5.5-5.7億美元，換算新台幣約151.25-156.75億元，季減幅度約0.43%-3.93%，年增則有14.92%-19.10%，毛利率落在36.5%-38.5%、營益率16%-18%，表現持穩，首季可望淡季不淡。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，集團去年第四季接單出貨比(B/B ratio)升達1.72，累計去年全年為1.56，高於歷史水準1.1。已接訂單(backlog)創下歷史新高水準，今年第一季B/B ratio估達1.29，然第二季缺料恐最具挑戰，預估對上半年，將有8-10%之業務因料況因素而遞延交貨，第二季B/B ratio估0.91，為今年低點，今年一二月平均數為1.38。而隨著出貨金額逐步增加，第一季B/B ratio可能於1.32-1.35區間，訂單/出貨往更健康指數移動。

第一季營運展望，一二月三大區域接單狀況，北美居首，中國次之，歐洲隨後。北美方面，在景氣保持穩健樂觀下，大型客戶訂單能見度高，部分專案訂單出貨仍受缺料因素而無法放量，因去年基期較低，第一季預估仍有超過兩成成長；歐洲方面，去年所遞延之訂單陸續交貨，第一季同北美有超過兩成以上成長的表現；大中華區方面，大陸區第一季受基期高及假期因素，出貨放緩，預估為低雙位數成長，台灣則動能強，雙位數成長確定。而東北亞市場方面，韓國受惠於設備製造商(IEM)需求暢旺，日本區也已完成營運資源與法人整併，以嶄新團隊繼續深耕日本市場，兩地於第一季皆有雙位數年對年成長表現，成長表現韓國則優於日本。新興市場方面，受到智慧醫療、智慧城市及半導體產業需求，中東地區、印度及東南亞等都有超過四成的高成長表現。

首季產業影響營運部分，在新基建商機帶動，智慧工廠升級、新能源(風電、太陽能、EV Car)等需求強勁，半導體產業也帶動IEM設備商仍持續增溫，而DMS專案大型客戶，於醫療與網通專案等出貨逐步放量；去年深受疫情影響的Gaming/Retail sector，隨著各國紛紛解封，第一季轉為正成長。

陳清熙表示，Power IC、LAN chip及MosFET第一季配貨低於需求量，影響部分訂單達交，預估第二季有8%-10%訂單受影響而遞延交貨。整體晶片的供應，包括生產、運輸、產能擴張都往正向發展，預估缺貨狀況可望逐季改善，唯各類晶片的緩解時間未必相同，對電子組裝業仍帶來相當的程度影響。

產能部分，第一季林口、昆山的產能利用率分別99%、97%，預估第二季將攀升至102%。擴廠三成的計畫已完成，產能利用率亦近滿載，為未來的訂單出貨高峰預做準備。

陳清熙也說明，烏俄戰火，研華在俄羅斯的營收占比低，金額是可控的狀況。而出貨俄羅斯，現狀還可抵達港口，但內陸運輸較不確定性。